Привіз із Латвії: що відомо про нового COVID-позитивного на Донбасі
Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко, інформують RegioNews.
На початку квітня 56-річний мешканець Слов’янська повернувся із поїздки в Латвію. Порад лікарів дотримувався і перебував на самоізоляції. На самопочуття не скаржився та мав нормальну температуру тіла. Проте ПЦР-тестування показало наявність COVID-19 в організмі.
Зважаючи на те, містянин не скаржиться на погіршення самопочуття, лікується він амбулаторно під наглядом медиків.
Це 12 лабораторно підтверджений випадок інфікування СOVID-19, зафіксований в Донецькій області з початку введення карантину. У Маріуполі відомо про 6 пацієнтів з недугою, один інфікований проживає у Бахмуті, інший - мешканець Білозерська. Два випадки інфікування коронавірусом зафіксували в Дружківці і по одному - в Мирнограді та Слов’янську.
Станом на 14 квітня 6 пацієнтів одужали, 5 продовжують лікування, один випадок - летальний.
Нагадаємо, що 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадків COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.
Як писали RegioNews раніше, санітарний військовий катер "Сокаль” обладнали усім необхідним та підготували для прийому хворих на коронавірус службовців ЗСУ.
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