09:40  14 квітня
В Україні кількість хворих COVID-19 зросла до 3372
14:25  14 квітня
Місяць карантину: як змінилися політичні симпатії українців
13:49  14 квітня
Буковель планує відновити роботу з 25 квітня
UA | RU
UA | RU
Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
14 квітня 2020, 14:17 6

Привіз із Латвії: що відомо про нового COVID-позитивного на Донбасі

Читайте также
на русском языке
14 квітня 2020, 14:17 6
Читайте также на русском языке
13 квітня стало відомо про нового інфікованого коронавірусом пацієнта у Донецькій області
Фото: Pixabay
13 квітня стало відомо про нового інфікованого коронавірусом пацієнта у Донецькій області

Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко, інформують RegioNews.

На початку квітня 56-річний мешканець Слов’янська повернувся із поїздки в Латвію. Порад лікарів дотримувався і перебував на самоізоляції. На самопочуття не скаржився та мав нормальну температуру тіла. Проте ПЦР-тестування показало наявність COVID-19 в організмі.

Зважаючи на те, містянин не скаржиться на погіршення самопочуття, лікується він амбулаторно під наглядом медиків.

Це 12 лабораторно підтверджений випадок інфікування СOVID-19, зафіксований в Донецькій області з початку введення карантину. У Маріуполі відомо про 6 пацієнтів з недугою, один інфікований проживає у Бахмуті, інший - мешканець Білозерська. Два випадки інфікування коронавірусом зафіксували в Дружківці і по одному - в Мирнограді та Слов’янську.

Станом на 14 квітня 6 пацієнтів одужали, 5 продовжують лікування, один випадок - летальний.

Нагадаємо, що 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадків COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.

Як писали RegioNews раніше, санітарний військовий катер "Сокаль” обладнали усім необхідним та підготували для прийому хворих на коронавірус службовців ЗСУ.






коронавірус Донбас Донецька область звіт
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
В Україні майже 600 медиків захворіли коронавірусом
14 квітня 2020, 11:55
Для боротьби з COVID-19 підготували катер
14 квітня 2020, 11:46
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
14 квітня 2020, 16:16
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
14 квітня 2020, 16:16
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
09 квітня 2020, 13:07
ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
09 квітня 2020, 18:33
Люди Чернишова в КОДА заблокували купівлю апаратів ШВЛ
08 квітня 2020, 17:53
Чернівці, Харків і Одеса виявилися найкорумпованішими містами України
07 квітня 2020, 11:49
Міністр Чернишов працює в інтересах забудовників Вавриша та Ісаєнко - ЗМІ
07 квітня 2020, 17:49
Останні Популярні
Олександр Пермяков
Геннадій Москаль
Ганна Новосад
Всі блоги »
Як коронакриза змінила ринок нерухомості у Києві, Одесі, Львові та Харкові
14 квітня 2020, 12:00
Львів: чому Зеленський перший на виліт, а Вакарчуку варто приготуватися
13 квітня 2020, 14:00
Всі публікації »
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Всі відео »
Новинський Вадим
Куратор Херсонської області по боротьбі з COVID-19
Рінат Ахметов
Куратор по боротьбі з COVID-19 в Івано-Франківській, Львівській, Донецькій та Луганській областях
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »