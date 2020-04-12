У Рівненській області горить монастир: невідомі влаштували пожежу прямо під час служби
На Рівненщині горить будівля монастиря Свято-Успенського чоловічого монастиря єпархії УПЦ
На Рівненщині горить будівля монастиря Свято-Успенського чоловічого монастиря єпархії УПЦ
Про це повідомив на власній сторінці у Facebook голова Здолбунівської районної ради Олег Дацюк, повідомляє RegioNews.
Монастир знаходиться в селі Липки, що у Гощанському районі. За словами Дацюка, горять господарчі будівлі.
Як повідомляє видання VSE, пожежа спалахнула близько десятої години ранку прямо під час служби. Підсобне приміщення підпалили невідомі. Вогонь вже почав доходити до церкви.
Наразі на місці працюють рятувальники.
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