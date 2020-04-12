10:12  12 квітня
Обстріл в ООС: поранені троє українських військових
15:51  11 квітня
З України хотіли незаконно вивезти 11 тисяч медичних масок
11:37  12 квітня
Фахівці МОЗ з'ясували, чому в Івано-Франківській області фіксують найбільше смертей від коронавіруса
UA | RU
UA | RU
12 квітня 2020, 12:19 12

У Рівненській області горить монастир: невідомі влаштували пожежу прямо під час служби

Читайте также
на русском языке
12 квітня 2020, 12:19 12
Читайте также на русском языке
На Рівненщині горить будівля монастиря Свято-Успенського чоловічого монастиря єпархії УПЦ
Фото: Facebook
На Рівненщині горить будівля монастиря Свято-Успенського чоловічого монастиря єпархії УПЦ

Про це повідомив на власній сторінці у Facebook голова Здолбунівської районної ради Олег Дацюк, повідомляє RegioNews.

Монастир знаходиться в селі Липки, що у Гощанському районі. За словами Дацюка, горять господарчі будівлі.

Як повідомляє видання VSE, пожежа спалахнула близько десятої години ранку прямо під час служби. Підсобне приміщення підпалили невідомі. Вогонь вже почав доходити до церкви.

Наразі на місці працюють рятувальники.


пожежа рятувальники Рівне
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
11 квітня 2020, 18:42
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
09 квітня 2020, 13:07
ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
09 квітня 2020, 18:33
Люди Чернишова в КОДА заблокували купівлю апаратів ШВЛ
08 квітня 2020, 17:53
Всі будівельні проєкти міністра Чернишова провалилися. Стали відомі деталі
05 квітня 2020, 12:02
У Чернівцях вбили кримінального авторитета на прізвисько "Пача"
05 квітня 2020, 12:52
Останні Популярні
Олександр Хорсуненко
Ірина Федоляк
Інна Усачова
Всі блоги »
Уроки зроблені, а знань немає. Як українські школярі вчаться на карантині
10 квітня 2020, 12:10
Черкащина: хто контролює 80% автовокзалів регіону
09 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Всі відео »
Рінат Ахметов
Куратор по боротьбі з COVID-19 в Івано-Франківській, Львівській, Донецькій та Луганській областях
Косюк Юрій
Куратор Вінницької та Черкаської областей по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »