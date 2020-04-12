Палали будівлі та зривалися бочкиз пальним: рівненським рятувальникам вдалося загасити пожежу у монастирі
Про це RegioNews повідомили у прес-служб ДСНС області.
Зазначається, що на виклик було направлено п'ять чергових пожежно-рятувальних відділень зі смт Гоща, м. Рівне та м. Корця.
Крім пожежі у господарській будівлі, на території монастиря вибухнуло п'ять двохсотлітрових ємностей з пальним.
"Була серйозна загроза знищення вогнем складу, де зберігалися каністри та бочки з паливно-мастильними матеріалами. Вогнеборці одразу подали на захист складу вогнегасні речовини. Окремо рятувальники відігнали на безпечну відстань з гаражів два трактори та вантажний автомобіль, а з однієї із палаючих будівель винесли три газових балони, які від високої температури могли вибухнути", - йдеться у повідомлені.
Рятувальникам довелося працювати в складних умовах з практично нульовою видимістю. Проте пожежу вдалося загасити, сам Монастир вогнем не пошкоджено. Причина пожежі та завдані збитки встановлюються.
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