Палали будівлі та зривалися бочкиз пальним: рівненським рятувальникам вдалося загасити пожежу у монастирі

В Рівненській області рятувальникам вдалося загасити пожежу господарської будівлі Свято-Успенського чоловічого монастиря

Фото: ДСНС

В Рівненській області рятувальникам вдалося загасити пожежу господарської будівлі Свято-Успенського чоловічого монастиря

Про це RegioNews повідомили у прес-служб ДСНС області.

Зазначається, що на виклик було направлено п'ять чергових пожежно-рятувальних відділень зі смт Гоща, м. Рівне та м. Корця.

Крім пожежі у господарській будівлі, на території монастиря вибухнуло п'ять двохсотлітрових ємностей з пальним.

"Була серйозна загроза знищення вогнем складу, де зберігалися каністри та бочки з паливно-мастильними матеріалами. Вогнеборці одразу подали на захист складу вогнегасні речовини. Окремо рятувальники відігнали на безпечну відстань з гаражів два трактори та вантажний автомобіль, а з однієї із палаючих будівель винесли три газових балони, які від високої температури могли вибухнути", - йдеться у повідомлені.

Рятувальникам довелося працювати в складних умовах з практично нульовою видимістю. Проте пожежу вдалося загасити, сам Монастир вогнем не пошкоджено. Причина пожежі та завдані збитки встановлюються.