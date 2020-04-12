Маштабна пожежа у Чорнобильській зоні: продовжує горіти трава

Станом на ранок 12 квітня, рятувальники продовжують гасіння пожеж у Чорнобильській зоні

Фото: ДСНС

Станом на ранок 12 квітня, рятувальники продовжують гасіння пожеж у Чорнобильській зоні

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Як і раніше спостерігається тління трав'яного настилу окремими осередками на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв.

Повідомляється, що пожежу гасили 353 чоловіки та 89 одиниць техніки.

"Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень. У зоні відчуження та безумовного відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма випромінювання не змінилися (м. Чорнобиль – 0,020 мР/год, на КДП Дитятки 0,01 мР/год при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год)", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, що 5 квітня в Чорнобильській зоні пожежа охопила понад 100 гектарів території, через що погіршився радіаційний фон.

Зловмисником, за вини якого вогнем знищено 5 га Котовського лісництва на території зони відчуження, виявився 27-річний житель села Рагівка.