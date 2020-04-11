Статистика МОЗ: від коронавіруса в Україні вилікувалося більше, ніж померло

В Україні на ранок 11 квітня зафіксовано 2511 випадків коронавирусной хвороби COVID-19. За минулу добу виявлено 308 нових випадків

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В Україні на ранок 11 квітня зафіксовано 2511 випадків коронавирусной хвороби COVID-19. За минулу добу виявлено 308 нових випадків

Про це пише RegioNews з посиланням на МОЗ України. За станом на 9:00,11 квітня, в Україні 2511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Кількість тих, хто одужав (79 пацієнтів) перевищила кількість летальних випадків (73 пацієнта). За добу було зафіксовано 308 нових випадків. Зараз коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 151 випадок; Волинська область - 52 випадки; Дніпропетровська область - 55 випадків; Донецька область - 11 випадків; Житомирська область - 74 випадки; Закарпатська область - 60 випадків; Запорізька область - 64 випадки; Івано-Франківська область - 274 випадки; Кіровоградська область - 106 випадків; м. Київ - 396 випадків; Київська область - 149 випадків; Львівська область - 96 випадків; Луганська область - 3 випадки; Миколаївська область - 0 випадків; Одеська область - 51 випадок; Полтавська область - 24 випадки; Рівненська область - 103 випадки; Сумська область - 69 випадків; Тернопільська область - 208 випадків; Харківська область - 8 випадків; Херсонська область - 28 випадків; Хмельницька область - 18 випадків; Чернівецька область - 409 випадків; Черкаська область - 93 випадки; Чернігівська область - 9 випадків. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється) Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

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