Статистика МОЗ: від коронавіруса в Україні вилікувалося більше, ніж померло
Про це пише RegioNews з посиланням на МОЗ України.
За станом на 9:00,11 квітня, в Україні 2511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Кількість тих, хто одужав (79 пацієнтів) перевищила кількість летальних випадків (73 пацієнта).
За добу було зафіксовано 308 нових випадків.
Зараз коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 151 випадок;
Волинська область - 52 випадки;
Дніпропетровська область - 55 випадків;
Донецька область - 11 випадків;
Житомирська область - 74 випадки;
Закарпатська область - 60 випадків;
Запорізька область - 64 випадки;
Івано-Франківська область - 274 випадки;
Кіровоградська область - 106 випадків;
м. Київ - 396 випадків;
Київська область - 149 випадків;
Львівська область - 96 випадків;
Луганська область - 3 випадки;
Миколаївська область - 0 випадків;
Одеська область - 51 випадок;
Полтавська область - 24 випадки;
Рівненська область - 103 випадки;
Сумська область - 69 випадків;
Тернопільська область - 208 випадків;
Харківська область - 8 випадків;
Херсонська область - 28 випадків;
Хмельницька область - 18 випадків;
Чернівецька область - 409 випадків;
Черкаська область - 93 випадки;
Чернігівська область - 9 випадків.
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