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Валерія Ясницька
журналіст
11 квітня 2020, 10:01 15

Статистика МОЗ: від коронавіруса в Україні вилікувалося більше, ніж померло

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11 квітня 2020, 10:01 15
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В Україні на ранок 11 квітня зафіксовано 2511 випадків коронавирусной хвороби COVID-19. За минулу добу виявлено 308 нових випадків
Фото: Shutterstock
В Україні на ранок 11 квітня зафіксовано 2511 випадків коронавирусной хвороби COVID-19. За минулу добу виявлено 308 нових випадків

Про це пише RegioNews з посиланням на МОЗ України.

За станом на 9:00,11 квітня, в Україні 2511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Кількість тих, хто одужав (79 пацієнтів) перевищила кількість летальних випадків (73 пацієнта).

За добу було зафіксовано 308 нових випадків.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 151 випадок;

Волинська область - 52 випадки;

Дніпропетровська область - 55 випадків;

Донецька область - 11 випадків;

Житомирська область - 74 випадки;

Закарпатська область - 60 випадків;

Запорізька область - 64 випадки;

Івано-Франківська область - 274 випадки;

Кіровоградська область - 106 випадків;

м. Київ - 396 випадків;

Київська область - 149 випадків;

Львівська область - 96 випадків;

Луганська область - 3 випадки;

Миколаївська область - 0 випадків;

Одеська область - 51 випадок;

Полтавська область - 24 випадки;

Рівненська область - 103 випадки;

Сумська область - 69 випадків;

Тернопільська область - 208 випадків;

Харківська область - 8 випадків;

Херсонська область - 28 випадків;

Хмельницька область - 18 випадків;

Чернівецька область - 409 випадків;

Черкаська область - 93 випадки;

Чернігівська область - 9 випадків.

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