Кабмин работает над планом выхода из кризиса, - Денис Шмыгаль
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", пишет RegioNews.
В эфире программы премьер рассказал, что Украина начала карантинные мероприятия раньше, чем Испания и Италия, а потому может раньше начать разработку плана выхода страны из экономического кризиса.
"Сегодня такой план есть. Он еще довольно сырой. Мы четко понимаем, какие программы надо сделать для малого и среднего бизнеса. Где надо сделать рефинанс кредитов для малых и средних предприятий. Мы понимаем, какая ставка кредитования до 5% должна быть сейчас в условиях восстановления экономики. То, что у нас сейчас нет итальянского или испанского сценария, не означает, что надо расслабиться. Как только план будет готов, он будет представлен. Он в работе. Мы работаем", - заявил Шмыгаль.
Ранее Шмыгаль анонсировал продление карантина, а в ОП - грядущую самую большую угрозу
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