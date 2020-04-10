В місті Коростень Житомирськоі області над хворим на коронавірус сусіди вчинили самосуд. Чоловіку побили машину і залишили записку з погрозами

Фото: Cторінка Романа Калініна у Facebook

В місті Коростень Житомирськоі області над хворим на коронавірус сусіди вчинили самосуд. Чоловіку побили машину і залишили записку з погрозами

Про це у соцмережі Facebook написав Роман Калінін.

Частина жителів обурена такими діями і не підтримує самосуду, адже це може статися з кожним.

Нагадаємо, станом на 10 квітня, найбільшими осередками поширення коронавірусу в Житомирській області є місто Бердичів – 15 осіб, Коростень – 14 осіб, Малин – 12. У цих містах посилюються карантинні заходи. У місті Коростень на добровільній обсервації перебувє також група медиків, що на початку контактували з хворим на коронавірус.

Місцеві видання пишуть, що напередодні випадку, 8 квітня, заступник міського голови Олександр Дзига під час засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації спричиненої розповсюдженням коронавірусної інфекції СОVID-19 розповідав, що в Коростені зафіксовані 4 випадки, пов'язані з конкретною локацією, а хтось з оточення хворих проігнорував карантині заходи. Коло контактних осіб цих чотирьох хворих – майже 50 осіб.

Дзига також повідомив, що не усі хворі перебувають в лікарні - принаймні один хворий сидить на самоізоляції вдома.

Ймовірно, самосуд влаштували над одним із хворих, про яких розповідав заступник мера.