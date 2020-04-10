На Житомирщині сусіди вчинили самосуд над хворим на коронавірус
Про це у соцмережі Facebook написав Роман Калінін.
Частина жителів обурена такими діями і не підтримує самосуду, адже це може статися з кожним.
Нагадаємо, станом на 10 квітня, найбільшими осередками поширення коронавірусу в Житомирській області є місто Бердичів – 15 осіб, Коростень – 14 осіб, Малин – 12. У цих містах посилюються карантинні заходи. У місті Коростень на добровільній обсервації перебувє також група медиків, що на початку контактували з хворим на коронавірус.
Місцеві видання пишуть, що напередодні випадку, 8 квітня, заступник міського голови Олександр Дзига під час засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації спричиненої розповсюдженням коронавірусної інфекції СОVID-19 розповідав, що в Коростені зафіксовані 4 випадки, пов'язані з конкретною локацією, а хтось з оточення хворих проігнорував карантині заходи. Коло контактних осіб цих чотирьох хворих – майже 50 осіб.
Дзига також повідомив, що не усі хворі перебувають в лікарні - принаймні один хворий сидить на самоізоляції вдома.
Ймовірно, самосуд влаштували над одним із хворих, про яких розповідав заступник мера.
Сообщения для больных с НГЧ - сидите на самоизоляции! Из Сообщения мне от активистов: больные коронавирусом - должны...Опубліковано Романом Калининим Четвер, 9 квітня 2020 р.
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