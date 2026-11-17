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Вранці 17 листопада російські війська атакували приватний сектор і кондитерську фабрику у Дніпрі

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Внаслідок ударів постраждали семеро людей.

До лікарні госпіталізували чотирьох жінок та одного чоловіка. Усі п'ятеро перебувають у стані середньої тяжкості, їм надають необхідну меддопомогу.

Ще дві жінки від госпіталізації відмовилися.

Нагадаємо, вранці 17 листопада ворог здійснив комбіновану атаку на Запоріжжя. Кількість загиблих зросла до двох, постраждали 18 людей.