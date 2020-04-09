На Буковині за ніч від коронавірусу померло двоє людей
Про це пише RegioNews з посиланням на Чернівецьку ОДА.
Один з померлих - 59-річний мешканець села Кам’янка. Чоловік захворів ще 22 березня, довго лікувався вдома. 4 квітня самостійно звернувся до лікарні та був госпіталізований у реанімаційне відділення у вкрай важкому стані. Швидкий тест на коронавірус виявився позитивним. Результати ПЛР-тестів будуть відомі невдовзі. У чоловіка була гіпертонія, ішемічна хвороба серця та аритмія.
Інша померла чернівчанка - 1949 року народження, інфікована COVID-19. Жінка занедужала 31 березня, лікувалась вдома, лише через тиждень звернулася до лікарні. Перебувала в реанімаційному відділенні на кисневій дотації. Супутній діагноз – ішемія та гіпертонія.
Станом на вечір 8 квітня на Буковині виявили 30 нових випадків коронавірусу. Таким чином, загальна кількість хворих по області - 303, 8 осіб померли, 17 - одужали.
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