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Валерія Ясницька
журналіст
09 квітня 2020, 10:07 3

На Буковині за ніч від коронавірусу померло двоє людей

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09 квітня 2020, 10:07 3
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У Чернівецькій області підтверджено 30 нових випадків COVID-19, у ніч з 8 на 9 квітня у лікарнях померли двоє людей
У Чернівецькій області підтверджено 30 нових випадків COVID-19, у ніч з 8 на 9 квітня у лікарнях померли двоє людей

Про це пише RegioNews з посиланням на Чернівецьку ОДА.

Один з померлих - 59-річний мешканець села Кам’янка. Чоловік захворів ще 22 березня, довго лікувався вдома. 4 квітня самостійно звернувся до лікарні та був госпіталізований у реанімаційне відділення у вкрай важкому стані. Швидкий тест на коронавірус виявився позитивним. Результати ПЛР-тестів будуть відомі невдовзі. У чоловіка була гіпертонія, ішемічна хвороба серця та аритмія.

Інша померла чернівчанка - 1949 року народження, інфікована COVID-19. Жінка занедужала 31 березня, лікувалась вдома, лише через тиждень звернулася до лікарні. Перебувала в реанімаційному відділенні на кисневій дотації. Супутній діагноз – ішемія та гіпертонія.

Станом на вечір 8 квітня на Буковині виявили 30 нових випадків коронавірусу. Таким чином, загальна кількість хворих по області - 303, 8 осіб померли, 17 - одужали.

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