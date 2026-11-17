Фото: ДСНС Києва

У Києві внаслідок російської атаки загинули двоє людей, одного чоловіка поранено. Удар припав на Оболонський район столиці, де пошкоджено нежитлову будівлю

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у м.Києві, передає RegioNews.

Під час ліквідації наслідків обстрілу надзвичайники врятували людину, яка опинилася заблокованою під завалами. Постраждалого передали медикам.

Також внаслідок російської атаки у Дніпровському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі.

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

Нагадаємо, пізно ввечері 16 листопада ворог атакував столицю балістичними ракетами, а під ранок 17 листопада місто опинилося під загрозою ударних безпілотників. Повідомлялося про пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському й Оболонському районах.