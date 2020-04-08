Влада Києва передумала встановлювати "антикоронавірусні" камери

Київська міська державна адміністрація скасувала тендер на закупівлю чотирьох десятків камер за майже 65 мільйонів гривень, які можуть вимірювати температуру і розпізнавати обличчя

Фото: flickr

Київська міська державна адміністрація скасувала тендер на закупівлю чотирьох десятків камер за майже 65 мільйонів гривень, які можуть вимірювати температуру і розпізнавати обличчя

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