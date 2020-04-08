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08 квітня 2020, 13:39 1

Влада Києва передумала встановлювати "антикоронавірусні" камери

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08 квітня 2020, 13:39 1
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Київська міська державна адміністрація скасувала тендер на закупівлю чотирьох десятків камер за майже 65 мільйонів гривень, які можуть вимірювати температуру і розпізнавати обличчя
Фото: flickr
Київська міська державна адміністрація скасувала тендер на закупівлю чотирьох десятків камер за майже 65 мільйонів гривень, які можуть вимірювати температуру і розпізнавати обличчя

Про це повідомляє пресслужбуа порталу публічних закупівель Prozorro у Facebook, передає RegioNews.

Відомо, що такі камери не підпадають під перелік товарів протиепідемічного характеру, тому підприємство "Інформатика", яке підпорядковується КМДА провело закупівлю камер без тендеру.

Державна аудиторська служба перевірила закупівлю на предмет законності і підтвердила порушення.

"Невдовзі на сторінці тендеру в Prozorro з’явилася інформація про розірвання договору. Оплат по цьому договору ще не було, тому всі кошти вдалося зберегти", - повідомляє пресслужба.

Вартість камер складає 7% від усіх витрат України на закупівлі проти COVID-19 за 2 тижні, зазначили у Prozorro.

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Нагадаємо, станом на 9 годину ранку 6 квітня в Україні зафіксували 1319 випадків захворювання коронавірусом COVID-19.


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