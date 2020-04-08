Власти Киева передумали устанавливать "антикоронавирусные" камеры

Киевская городская государственная администрация отменила тендер на закупку четырех десятков камер за почти 65 миллионов гривен, которые могут измерять температуру и распознавать лица

Фото: flickr

Киевская городская государственная администрация отменила тендер на закупку четырех десятков камер за почти 65 миллионов гривен, которые могут измерять температуру и распознавать лица

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