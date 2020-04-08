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08 апреля 2020, 13:39 11

Власти Киева передумали устанавливать "антикоронавирусные" камеры

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08 апреля 2020, 13:39 11
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Киевская городская государственная администрация отменила тендер на закупку четырех десятков камер за почти 65 миллионов гривен, которые могут измерять температуру и распознавать лица
Фото: flickr
Киевская городская государственная администрация отменила тендер на закупку четырех десятков камер за почти 65 миллионов гривен, которые могут измерять температуру и распознавать лица

Об этом сообщает пресслужбуа портала публичных закупок Prozorro в Facebook, передает RegioNews.

Известно, что такие камеры не подпадают под перечень товаров противоэпидемического характера, поэтому предприятие "Информатика", которое подчиняется КГГА, провело закупку камер без тендера.

Государственная аудиторская служба проверила закупку на предмет законности и подтвердила нарушения.

"Вскоре на странице тендера в Prozorro появилась информация о расторжении договора. Оплаты по настоящему договору еще не было, поэтому все средства удалось сохранить", - сообщает пресс-служба.

Стоимость камер составляет 7% от всех расходов Украины на закупки против COVID-19 за 2 недели, отметили в Prozorro.

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Напомним, по состоянию на 9 часов утра 6 апреля в Украине зафиксировали 1319 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.


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