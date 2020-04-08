"Свинячий" карантин: у Тульчинському лісі "на повну" гуляють дикі кабанчики

У Тульчинскому лісгоспі на Вінниччині зафільмували два виводки дикого кабана. На відео вони перебувають не у вольєрах, а в природному середовищі, гуляють і не бояться людей

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У Тульчинскому лісгоспі на Вінниччині зафільмували два виводки дикого кабана. На відео вони перебувають не у вольєрах, а в природному середовищі, гуляють і не бояться людей

Про це повідомляють у Вінницькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства, пише RegioNews. Два виводки дикого кабана "позували" у лісових угіддях Тульчинського лісомисливського господарства. Дикі тварини досить спокійно реагують на присутність людини у лісі, однак задля безпеки не слід наближатися занадто близько або чіпати тварин. "Лісові хрюші зовсім не налякалися присутності людини, більше того, пройшли собі спокійно у своїх справах, поки лісівники їх знімали на камеру мобільного телефона”, – повідомляють працівники лісгоспу. Кілька років тому ці тварини, "рідні” для подільських лісів, практично зникли через масову загибель від епідемії африканської чуми свиней. Лісівники для збереження місцевої фауни, біологічного різноманіття та збільшення видової чисельності здійснюють підгодівлю диких тварин узимку, заготовляють корми, встановлюють підгодівельні майданчики, годівниці, солонці, споруджують та доглядають водопої. Дикі господарі лісу (Трохи "свинячого" позитиву для розведення карантинних буднів) Дикі господарі лісу (Трохи "свинячого" позитиву для розведення карантинних буднів ) Два виводки симпатяг-смугастиків разом із мамами-льошками вдалось зафільмувати нещодавно лісівникам у лісових угіддях Тульчинського лісомисливського господарства. Лісові хрюші зовсім не налякалися присутності людини, більше того, пройшли собі спокійно у своїх справах, поки лісівники їх знімали на камеру мобільного телефона. "Зимовий перепис" диких мисливських тварин у мисливських угіддях держпідприємств Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства встановив наявність дикого кабана у кількості 1404 голови (для порівняння - у 2017 р. було 1258 голів). Це дуже важливо, адже кілька років тому ці тварини, "рідні" для подільських лісів, практично зникли через масову загибель від епідемії африканської чуми свиней. Нині, завдяки виконанню ряду санітарних та біотехнічних заходів лісівниками держлісгоспів, поступово чисельність кабана збільшується. Мисливське господарство є невід’ємною складовою лісового господарства, хоча у більшості лісгоспів не є самоокупним, а вимагає постійних вкладень із власних коштів підприємств. Так, лісівники для збереження місцевої фауни, біологічного різноманіття та збільшення видової чисельності здійснюють підгодівлю диких тварин узимку, заготовляють власними силами корми, встановлюють підгодівельні майданчики, годівниці, солонці, споруджують та доглядають водопої. Забезпечують охорону мисливського фонду протягом року. Важливим заходом, спрямованим на збільшення чисельності кабана, є ведення вольєрного господарства. Загальна площа вольєрів для напіввільного утримання мисливських тварин у 10-ти держпідприємствах лісового господарства Вінницького ОУЛМГ становить понад 600 га. На відео – тварини не у вольєрі, а у природному середовищі. І хоч дикі тварини досить спокійно реагують на присутність людини у лісі, лісівники Вінниччини наголошують, що задля безпеки людини не слід наближаться занадто близько або чіпати тварин. Все-таки вони – дикі! Опубліковано Вінницьке обласне управління лісового та мисливського господарства Вівторок, 7 квітня 2020 р.

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