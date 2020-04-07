Зеленський пригрозив меру Запоріжжя за недотримання карантину

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву мера Запоріжжя Володимира Буряка про те, що під час карантину громадський транспорт міста працюватиме в звичному режимі

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву мера Запоріжжя Володимира Буряка про те, що під час карантину громадський транспорт міста працюватиме в звичному режимі

Про це президент сказав у своєму відеозверненні, передає RegioNews. За його словами, дії Буряка перевіряють Служба безпеки України та поліція. "Хочу звернути увагу на ситуацію, коли мер Запоріжжя порушує постанову уряду і запускає в місті громадський транспорт. Ці дії вже отримали реакцію Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ", - сказав Зеленський. Він додав, що мери міст та сільські голови зобов'язані виконувати всі обмеження, які запроваджені для протидії коронавірусу. Нагадаємо, 5 квітня мер Запоріжжя Володимир Буряк повідомив, що громадський транспорт міста буде працювати у звичному режимі після набуття чинності рішення Кабінету Міністрів про посилення карантинних заходів

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