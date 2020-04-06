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06 квітня 2020, 08:38 9

Ситуація на фронті: один військовий поранений, збито російський безпілотник

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06 квітня 2020, 08:38 9
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Упродовж доби 5 квітня в зоні бойових дій на Сході України зафіксовано 13 випадків порушення режиму припинення вогню формуваннями Російської Федерації 
Фото: flickr
Упродовж доби 5 квітня в зоні бойових дій на Сході України зафіксовано 13 випадків порушення режиму припинення вогню формуваннями Російської Федерації 

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил в Facebook, передає RegioNews.

Найбільша інтенсивність спостерігалася в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", там противник 11 разів обстріляв позиції українських військових.

Напруженою була ситуація поблизу Кам’янки, де зафіксовано три обстріли, чотири міни 120-го калібру ворог випустив в районі Гнутового, бої велись на околицях Авдіївки та Старогнатівки.

Російські війська обстріляли із кулеметів опорні пункти сил ООС в районі Водяного та Богданівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" напруженою була ситуація поблизу Хутора Вільного, де вівся обстріл з міномету калібру 82 мм, а також поблизу Кримського.

У штабі ООС повідомили, що за минулу добу було поранено одного українського військового.

Військовослужбовці давали рішучу відповідь на усі вогневі провокації противника, змушуючи ворога повернутись до дотримання режиму "тиші".

За даними розвідки, 5 квітня українські війська завдали поранень шістьом російським окупантам, знищили дві ворожі вантажівки російського виробництва, а також один безпілотний літальний апарат "Застава", виготовлений Уральським заводом цивільної авіації.

Нагадаємо, 4 квітня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із використанням заборонених мінськими домовленостями озброєнь.


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