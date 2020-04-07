В зоне ООС враг обстрелял автомобиль журналистов, потерь среди бойцов нет
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Известно, что враг совершил семь выстрелов из минометов калибра 120 мм по окрестностям Новотошковского.
Обстрелы из гранатометов и пулеметов велись по позициям в районе Марьинки и Опытного.
У Красногоровки российские войска обстреляли гражданский автомобиль. С помощью беспилотного летательного аппарата враг сбросил гранату ВОГ-17 рядом с транспортным средством одного из отечественных центральных телеканалов, никто из журналистов и военнослужащих не пострадал.
Украинские войска ответили огнем по опорным пунктам противника, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Напомним, 5 апреля в зоне боевых действий на Востоке Украины зафиксировано 13 случаев нарушения режима прекращения огня формированиями Российской Федерации.
- 19:44 07 апреля В зоне ООС враг обстрелял автомобиль журналистов, потерь среди бойцов нет
- 19:05 07 апреля В Чонобильський зоне продолжает расширяться крупный пожар
- 18:37 07 апреля Самоизоляцию граждан будут проверять с помощью мобильного приложения
- 18:26 07 апреля В Тернополе медикам передали оборудование, технику и сладости
- 18:20 07 апреля Покушение на "Мультика" в Николаеве: полиция нашла место засады снайпера и оружие
- 18:06 07 апреля Известные на Волыни бизнесмены грубо нарушили карантин, устроив вечеринку на полсотни гостей
- 09:08 07 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 16:43 04 апреля Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
- 20:22 31 марта "Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
- 14:00 31 марта Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
- 12:00 03 апреля Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового