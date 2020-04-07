В зоне ООС враг обстрелял автомобиль журналистов, потерь среди бойцов нет

За сутки 7 апреля в зоне проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации осуществили четыре обстрела украинских позиций

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За сутки 7 апреля в зоне проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации осуществили четыре обстрела украинских позиций

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Известно, что враг совершил семь выстрелов из минометов калибра 120 мм по окрестностям Новотошковского.

Обстрелы из гранатометов и пулеметов велись по позициям в районе Марьинки и Опытного.

У Красногоровки российские войска обстреляли гражданский автомобиль. С помощью беспилотного летательного аппарата враг сбросил гранату ВОГ-17 рядом с транспортным средством одного из отечественных центральных телеканалов, никто из журналистов и военнослужащих не пострадал.

Украинские войска ответили огнем по опорным пунктам противника, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, 5 апреля в зоне боевых действий на Востоке Украины зафиксировано 13 случаев нарушения режима прекращения огня формированиями Российской Федерации.