Доба на Донбасі: ворог випустив майже 100 мін по силах ООС

Упродовж доби 3 квітня військові формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, в тому числу відбулось чотири обстріли із забороненого Мінськими домовленостям озброєння

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Упродовж доби 3 квітня військові формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, в тому числу відбулось чотири обстріли із забороненого Мінськими домовленостям озброєння

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

В районі Павлополя ворог випустив 43 міни 82-го калібру по українських позиціях, а також застосовував гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

Поблизу Красногорівки окупанти обстріляли наші позиції зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета, а районі Опитного – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

Поблизу Новотошківського ворог обстріляв опорні пункти сил ООС 26 мінами 120-го калібру, біля Новозванівки випустив 10 мін 82-го калібру.

Для обстрілу в районі Оріхове окупанти застосували міномети калібрів 120 мм – 6 мін, 82 мм – 5 мін та станкові протитанкові гранатомети – 5 пострілів.

Зазначається, що Збройні Сили України надали адекватну відповідь з наявних вогневих засобів, втрати противника уточнюються.

Укранські військові відповіли на обстріли прицільним вогнем по окупаційним військам та зберегли контроль над ситуацією. Втрат серед сил ООС немає.

Нагадаємо, упродовж доби 2 квітня збройні формування РФ здійснили 8 обстрілів українських позицій, втрат серед українських військових немає.