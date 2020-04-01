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01 квітня 2020, 19:48 10

На Донбасі стався черговий бій, є поранені

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01 квітня 2020, 19:48 10
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Упродовж 1 квітня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим "тиші", з них двічі – із використанням заборонених мінськими домовленостями озброєнь. Внаслідок ворожих обстрілів зазнали поранень двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил
Фото: flickr/ministryofdefenceua
Упродовж 1 квітня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим "тиші", з них двічі – із використанням заборонених мінськими домовленостями озброєнь. Внаслідок ворожих обстрілів зазнали поранень двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на штаб Операції об'єднаних сил.

Як повідомляється, евакуаційною технікою постраждалих воїнів оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу.

"Злочинні дії російських найманців не залишилися безкарними - військовослужбовці Збройних Сил України надали жорстку відповідь з наявних вогневих засобів. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Щодо обстрілів, то окупанти застосовували міномети калібрів 120 мм і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Найбільшу активність противник проявив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" - зафіксовано 10 обстрілів.

Як зазначається, зранку окупанти обстріляли з озброєння БМП, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів наших захисників поблизу Павлополя. Надвечір обстріл з БМП-1 зафіксовано в районі Пісків.

По околицях Мар’їнки ворог двічі відкривав вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Позиції ОС біля Новомихайлівки упродовж дня були тричі обстріляні російськими найманцями із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

По обіді ворог двічі влаштував провокації із застосуванням стрілецької зброї поблизу Пісків та один раз – біля Миколаївки.

"На усі зухвалі обстріли українські військовослужбовці відповідали прицільним вогнем по опорних пунктах противника. Відчувши на собі рішучість та ефективність дій наших захисників, окупанти негайно припиняли будь-яку активність", - підкреслили у штабі.

Водночас у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник вдався до порушень мінських домовленостей, обстрілявши з мінометів калібру 120 мм околиці Новотошківського, а з мінометів калібру 82 мм – позиції ОС неподалік Хутора Вільного й Новоолександрівки. По оборонцях Хутора Вільного окупанти також застосували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Нагадаємо, днем раніше було зафіксовано 14 обстрілів українських позицій, загинув один український військовослужбовець, ще двоє зазнали поранення.


Донбас бойовики військові обстріли окупанти
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