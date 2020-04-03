14:43  03 апреля
На Киевщине зафиксировано 70 больных коронавирусом, из них 4 детей
14:57  03 апреля
У Зеленского обещают 12 тысяч многоразовых защитных костюмов для медиков
15:33  03 апреля
Венгрия изменила правила транзита для украинцев
UA | RU
UA | RU
03 апреля 2020, 19:16 5

Сутки на Донбассе: враг выпустил почти 100 мин по силам ООС

Читайте також
українською мовою
03 апреля 2020, 19:16 5
Читайте також українською мовою
В течение дня 3 апреля военные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе произошло четыре обстрела из запрещенного Минского договоренностям вооружения
Фото: flickr
В течение дня 3 апреля военные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе произошло четыре обстрела из запрещенного Минского договоренностям вооружения

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В районе Павлополя враг выпустил 43 мины 82-го калибра по украинским позициям, а также применял гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Вблизи Красногоровки оккупанты обстреляли наши позиции с станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, а в районе опытно - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Вблизи Новотошковского враг обстрелял опорные пункты сил ООС 26 минами 120-го калибра, у Новозвановки выпустил 10 мин 82-го калибра.

Для обстрела в районе Орехово оккупанты применили минометы калибров 120 мм - 6 мин, 82 мм - 5 мин и станковые противотанковые гранатометы - 5 выстрелов.

Отмечается, что Вооруженные Силы Украины оказали адекватный ответ из имеющихся огневых средств, потери противника уточняются.

Укранскеи военные ответили на обстрелы прицельным огнем по оккупационным войскам и сохранили контроль над ситуацией. Потерь среди сил ООС нет.

Напомним, в течение 2 апреля вооруженные формирования РФ осуществили 8 обстрелов украинских позиций, потерь среди украинских военных нет.


ООС сводка Донбасс война АТО
В Умани от COVID-19 умер паломник, а в Черкассах для инфицированных подготовили гробы
03 апреля 2020, 18:43
COVID-19 на Сумщине: скандал с областным лабораторным центром и новые больные
03 апреля 2020, 15:08
На Донбассе произошел очередной бой, есть раненые
01 апреля 2020, 19:48
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
03 апреля 2020, 15:44
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
31 марта 2020, 12:09
Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
27 марта 2020, 10:12
Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
31 марта 2020, 14:00
"Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
31 марта 2020, 20:22
Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств
27 марта 2020, 17:30
Последние Популярные
Илия Куса
Ирина Медушевская
Олег Сенцов
Все блоги »
Биохимик Мирон Rogosinski: "Непрофессионализм власти погубит людей больше, чем коронавирус"
03 апреля 2020, 17:09
Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
03 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Все видео »
Ставницер Андрей
Куратор Одесской области по борьбе с COVID-19
Райкович Андрей
Городской голова Кропивницкого
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »