Сутки на Донбассе: враг выпустил почти 100 мин по силам ООС

В течение дня 3 апреля военные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе произошло четыре обстрела из запрещенного Минского договоренностям вооружения

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В течение дня 3 апреля военные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе произошло четыре обстрела из запрещенного Минского договоренностям вооружения

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews. В районе Павлополя враг выпустил 43 мины 82-го калибра по украинским позициям, а также применял гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Вблизи Красногоровки оккупанты обстреляли наши позиции с станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, а в районе опытно - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Вблизи Новотошковского враг обстрелял опорные пункты сил ООС 26 минами 120-го калибра, у Новозвановки выпустил 10 мин 82-го калибра. Для обстрела в районе Орехово оккупанты применили минометы калибров 120 мм - 6 мин, 82 мм - 5 мин и станковые противотанковые гранатометы - 5 выстрелов. Отмечается, что Вооруженные Силы Украины оказали адекватный ответ из имеющихся огневых средств, потери противника уточняются. Укранскеи военные ответили на обстрелы прицельным огнем по оккупационным войскам и сохранили контроль над ситуацией. Потерь среди сил ООС нет. Напомним, в течение 2 апреля вооруженные формирования РФ осуществили 8 обстрелов украинских позиций, потерь среди украинских военных нет.

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