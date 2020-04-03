Сутки на Донбассе: враг выпустил почти 100 мин по силам ООС
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
В районе Павлополя враг выпустил 43 мины 82-го калибра по украинским позициям, а также применял гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.
Вблизи Красногоровки оккупанты обстреляли наши позиции с станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, а в районе опытно - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Вблизи Новотошковского враг обстрелял опорные пункты сил ООС 26 минами 120-го калибра, у Новозвановки выпустил 10 мин 82-го калибра.
Для обстрела в районе Орехово оккупанты применили минометы калибров 120 мм - 6 мин, 82 мм - 5 мин и станковые противотанковые гранатометы - 5 выстрелов.
Отмечается, что Вооруженные Силы Украины оказали адекватный ответ из имеющихся огневых средств, потери противника уточняются.
Укранскеи военные ответили на обстрелы прицельным огнем по оккупационным войскам и сохранили контроль над ситуацией. Потерь среди сил ООС нет.
Напомним, в течение 2 апреля вооруженные формирования РФ осуществили 8 обстрелов украинских позиций, потерь среди украинских военных нет.
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