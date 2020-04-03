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Олександра Василенко
журналіст
03 квітня 2020, 18:43 15

В Умані від COVID-19 помер паломник, а у Черкасах для інфікованих підготували труни

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03 квітня 2020, 18:43 15
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У місті Умань Черкаської області від коронавірусної інфекції помер паломник із Великої Британії, а у самих Черкасах почали готувати труни для померлих від атипової пневмонії
Фото: Pixabay
У місті Умань Черкаської області від коронавірусної інфекції помер паломник із Великої Британії, а у самих Черкасах почали готувати труни для померлих від атипової пневмонії

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на інформацію Черкаської ОДА.

47-річний громадянин США приїхав в Умань кілька днів тому у паломницьку подорож, повідомив голова Черкаської ОДА Роман Бондар. В Україну ж прилетів ще 11 березня. Відчув себе зле. Медики шпиталізували його до місцевої лікарні, де чоловік і помер у ніч на 3 квітня. Спочатку не було зрозуміло, від чого, адже мав супутні хронічні хвороби. Більше того, лікарів до себе він не підпускав і їх рекомендації не виконував. ПРЛ-тест підтвердив наявність в організмі померлого COVID-19.

"В Умані буде запроваджено більш суворі карантинні заходи. Особливо це стосується кварталів, де є найбільше скупчення паломників. До людей, які не дотримуються карантинних заходів, ми будемо підходити більш жорстко”, - сказав Роман Бондар.

Дружина та шість дітей чоловіка, які теж прибули з ним до України, зараз в самоізоляції. За їх станом слідкують медики. Приміщення, в якому жив хворий, продезінфікували.

Станом на 15:00 стало відомо, що до інфекційного відділення в одній із лікарень Умані потрапили мати з дитиною, які контактували із померлим американцем.

Наразі в Умані 700 містян перевірили на наявність коронавірусної інфекції.

Тим часом у Кам'янці, де на сьогодні відомо про 28 COVID-позитивних містян, карантин можуть пом'якшити. Це станеться за умови, якщо нових випадків інфікування не виявлять. Для цього ПРЛ-тести збираються зробити усім людям. які близько контактували з інфікованими. Якщо вони покажуть негативний результат, то в’їзд-виїзд у Кам’янку буде такий самий, як і в інших населених пунктах України.

Нагадаємо, що станом на 3 квітня у Черкаській області виявлено 55 інфікованих коронавірусом. 31 людина лікується вдома через легкий перебіг захворювання. 24 перебувають в інфекційних відділеннях лікарень.

15 хворих - це мешканці Черкас. 28 проживають у Кам'янці, троє інфікованих - містяни із Шполи. По одному хворому виявили в Смілі, Городищі та Каневі. Троє із інфікованих - діти. Один пацієнт у тяжкому стані.

Тим часом, як інформує "Прочерк”, виконавчий комітет Черкаської міськради заклав кошти на труни для поховання померлих від коронавірусу в розрахунку 100 трун по 1800 гривень.

Як писали RegioNews раніше, один із 13 хворих на коронавірус пацієнтів, які зараз отримують лікування у Черкаській інфекційній лікарні, у важкому стані. Це священнослужитель.


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