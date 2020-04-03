COVID-19 на Сумщині: скандал з обласним лабораторним центром та нові хворі

У Сумській області за добу ще 4 людини інфікувалися коронавірусом, а обласний лабораторний центр прокоментував інцидент з результатами дослідження на COVID-19 померлої жінки

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У Сумській області за добу ще 4 людини інфікувалися коронавірусом, а обласний лабораторний центр прокоментував інцидент з результатами дослідження на COVID-19 померлої жінки

Про це інформують RegioNews із посиланням на офіційні дані МОЗ України.

За минулу добу в регіоні зафіксували 4 нових випадки інфікування коронавірусом. Загалом на Сумщині станом на 3 квітня відомо про 30 COVID-позитивних мешканців.

Тим часом Олена Приходько, дочка померлої у відділенні Конотопської ЦРЛ наприкінці березня 59-річної Олени Грищенко, оприлюднила на Facebook-сторінці результати ПЛР-тестування жінки на наявність коронавірусної інфекції. Лабораторний аналіз проводив Сумський обласний лабораторний центр МОЗ України 29 березня. Результат виявився негативним.

"Не могли змовчати, бо душа болить за найдорожчу людину - нашу маму, з якою не дозволили попрощатися, провести в останню її дорогу, так, як вона того заслужила за роки свого життя. А все "дякуючи" голослівним заявам нашого мера, очільника нашого міста, який замість того, аби заспокоювати населення в такий важкий емоційно час, тоді коли навколо ми тільки і чуємо звідусіль про загрозу - він сіє паніку, робить піар і славу на чужому горі, використовує неперевірену або і взагалі вигадану власною уявою інформацію і несе її в масу, розголошує фейк на всю країну”, - написала Олена Приходько.

У відповідь на це мер Конотопа Артем Семеніхін оприлюднив результат дослідження на COVID-19, який був зроблений тим самим лабораторним центром, але на день раніше - 28 березня. Це дослідження підтвердило наявність коронавірусу в організмі Олени Грищенко. Семеніхін додав, що буде подавати заяву в поліцію, аби встановити істину.

Ситуацію прокоментував в.о. директора Сумського обласного лабораторного центру Володимир Збаражський. Він зауважив, що померла жінка була інфікована небезпечним вірусом COVID-19, адже атипову пневмонію виявили у інших членів її родини - чоловіка та сина. Різні результати аналізів - це наслідок того, що жінка отримувала симптоматичне лікування в інфекційному відділенні Конотопської ЦРЛ. Додав, що відтепер на дослідження в Київ відправлятимуть не лише аналізи COVID-позитивних пацієнтів, але й ті, що викликають підозру.

Як писали RegioNews раніше, COVID-19 у Сумську область завезли приїжджі з інших країн. Українці з інших регіонів атипову пневмонію своїм співвітчизникам не передавали. В.о. директора Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України Володимир Збаражський повідомив, що найбільше вже інфікованих коронавірусом мешканців регіону приїхали із Італії та Іспанії - 4 людини.