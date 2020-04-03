Угорщина змінила правила транзиту для українців

Уряд Угорщини 2 квітня 2020 року змінив правила перетину кордону для українців, які повертаються додому через цю країну

Фото: dpsu.gov.ua

Уряд Угорщини 2 квітня 2020 року змінив правила перетину кордону для українців, які повертаються додому через цю країну

Як передає RegioNews, посилаючись на Держприкордонслужбу, через це посольство України в Угорщині підготувало рекомендації щодо перетину кордону.

Зокрема, громадянам України дозволений транзитний проїзд усіма видами автотранспорту:

- з боку Австрії через пункти пропуску: Nickelsdorf - Hegyeshalom, Klingenbach-Sopron, Pamhagen-Fertőd, Deutschkreuty-Kópháza;

- з боку Словенії через пункт пропуску Pince - Tornyiszentmiklos.

Також на всіх пунктах пропуску проїзд дозволений лише після проходження медичної перевірки (у разі наявності підозри зараження коронавірусом у в’їзді буде відмовлено).

Крім того, територією Угорщини проїзд дозволений щодня з 21:00 год. до 05:00 год. за визначеним транзитним маршрутом у найкоротший термін, а зупинки мають здійснюватися у мінімально необхідній для перетину території країни кількості, у визначених органами влади зонах відпочинку та АЗС.

Також від 2 квітня право в’їзду до Угорщини з метою транзиту, без отримання попереднього дозволу угорської сторони, поряд з громадянами України, мають громадяни сусідніх з Угорщиною країн, а також громадяни країн, з якими досягнуто двосторонніх домовленостей про гуманітарний транзит територією Угорщини (Румунії, Болгарії, Словенії, Хорватії та Молдови).

Громадяни сусідніх країн можуть здійснювати в’їзд на територію Угорщини у разі підтвердження мети та умов в’їзду, які визначаються двосторонніми домовленостями, а також за умов проходження медичної перевірки під час перетину кордону у разі, якщо дана перевірка не встановлює факту підозри зараження коронавірусом COVID-19.

Контроль за дотриманням правил транзиту здійснюється цивільною та військовою поліцією.

Нагадаємо, 23 березня Румунія закрила кордони для іноземців через поширення COVID-19.

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