Венгрия изменила правила транзита для украинцев

Правительство Венгрии 2 апреля 2020 года изменило правила пересечения границы для украинцев, которые возвращаются домой через эту страну

Фото: dpsu.gov.ua

Правительство Венгрии 2 апреля 2020 года изменило правила пересечения границы для украинцев, которые возвращаются домой через эту страну

Как передает RegioNews, ссылаясь на Госпогранслужбу, в связи с этим посольство Украины в Венгрии подготовило рекомендации относительно пересечения границы.

В частности, гражданам Украины разрешен транзитный проезд всеми видами автотранспорта:

- со стороны Австрии через пункты пропуска: Nickelsdorf - Hegyeshalom, Klingenbach-Шопрон, Pamhagen-Fertőd, Deutschkreuty-Kópháza;

- со стороны Словении через пункт пропуска Pince - Tornyiszentmiklos.

Также на всех пунктах пропуска проезд разрешен только после прохождения медицинской проверки (в случае наличия подозрения заражения коронавирусом во въезде будет отказано).

Кроме того, по территории Венгрии проезд разрешен ежедневно с 21:00 час. до 05:00 ч. по определенному транзитному маршрутому в кратчайший срок, а остановки должны осуществляться в минимально необходимом для пересечения территории страны количества, в определенных органами власти в зонах отдыха и АЗС.

Также со 2 апреля право въезда в Венгрию с целью транзита, без получения предварительного разрешения венгерской стороны, вместе с гражданами Украины, имеют граждане соседних с Венгрией стран, а также граждане стран, с которыми достигнуто двусторонних договоренностей о гуманитарном транзите по территории Венгрии (Румынии, Болгарии, Словении, Хорватии и Молдовы).

Граждане соседних стран могут осуществлять въезд на территорию Венгрии в случае подтверждения цели и условий въезда, которые определяются двусторонними договоренностями, а также в условиях прохождения медицинской проверки во время пересечения границы в случае, если данная проверка не устанавливает факта подозрения заражения коронавирусом COVID-19.

Контроль за соблюдением правил транзита осуществляется гражданской и военной полицией.

Напомним, 23 марта Румыния закрыла границы для иностранцев из-за распространения COVID-19.

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