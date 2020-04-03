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Венгрия изменила правила транзита для украинцев
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03 апреля 2020, 15:33 10

Венгрия изменила правила транзита для украинцев

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03 апреля 2020, 15:33 10
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Правительство Венгрии 2 апреля 2020 года изменило правила пересечения границы для украинцев, которые возвращаются домой через эту страну
Фото: dpsu.gov.ua
Правительство Венгрии 2 апреля 2020 года изменило правила пересечения границы для украинцев, которые возвращаются домой через эту страну

Как передает RegioNews, ссылаясь на Госпогранслужбу, в связи с этим посольство Украины в Венгрии подготовило рекомендации относительно пересечения границы.

В частности, гражданам Украины разрешен транзитный проезд всеми видами автотранспорта:

- со стороны Австрии через пункты пропуска: Nickelsdorf - Hegyeshalom, Klingenbach-Шопрон, Pamhagen-Fertőd, Deutschkreuty-Kópháza;
- со стороны Словении через пункт пропуска Pince - Tornyiszentmiklos.

Также на всех пунктах пропуска проезд разрешен только после прохождения медицинской проверки (в случае наличия подозрения заражения коронавирусом во въезде будет отказано).

Кроме того, по территории Венгрии проезд разрешен ежедневно с 21:00 час. до 05:00 ч. по определенному транзитному маршрутому в кратчайший срок, а остановки должны осуществляться в минимально необходимом для пересечения территории страны количества, в определенных органами власти в зонах отдыха и АЗС.

Также со 2 апреля право въезда в Венгрию с целью транзита, без получения предварительного разрешения венгерской стороны, вместе с гражданами Украины, имеют граждане соседних с Венгрией стран, а также граждане стран, с которыми достигнуто двусторонних договоренностей о гуманитарном транзите по территории Венгрии (Румынии, Болгарии, Словении, Хорватии и Молдовы).

Граждане соседних стран могут осуществлять въезд на территорию Венгрии в случае подтверждения цели и условий въезда, которые определяются двусторонними договоренностями, а также в условиях прохождения медицинской проверки во время пересечения границы в случае, если данная проверка не устанавливает факта подозрения заражения коронавирусом COVID-19.

Контроль за соблюдением правил транзита осуществляется гражданской и военной полицией.

Напомним, 23 марта Румыния закрыла границы для иностранцев из-за распространения COVID-19.

Борьба с коронавирусом: страны ЕС закрывают внешние границы. Лидеры стран Европейского Союза согласились на предложенное Еврокомиссией закрытие внешних границ ЕС и Шенгенской зоны как минимум на 30 дней.

Коронавирус: Венгрия закрыла границы для иностранцев. С 17 марта иностранцев на территорию страны временно не пропускают.

Когда и для кого соседние государства закрывают границы. Словакия, Молдова, Польша, Чехия вводят временное ограничение на въезд, Болгария объявит список стран, чьих граждан не будут пускать.

Словакия временно закрывает въезд, Румыния ограничивает пересечение границы. Словакия отменяет автобусные и железнодорожные перевозки между странами.

С 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.


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