На Київщині зафіксовано 70 хворих коронавірусом, з них 4 дітей
Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації, передає RegioNews.
Так, згідно з даними Центру громадського здоров’я, коронавірусну інфекцію виявили 4 дітей, 3 із селища Козин та 1 із села Лісники.
Найбільше хворих зафіксовано в Обухівському районі, коронавірус виявили у 27 осіб.
Ще 14 випадків зафіксовано у Києво-Святошинському районі, 6 – у Борисполі і по 3 - у містах Біла Церква, Бровари та Буча.
По два випадки коронавісу виявили в Ірпені, Вишгороді та селі Рославичі.
Також по 1 випадку коронавірусу зафіксували у селі Гнідин (Бориспільський район), селищі Ворзель, місті Гостомель, селі Фурси Білоцерківського району, селі Зазим’є Броварського району, селищі Ставище, а також в селах Мостище та Маслівка.
Зазначається, що на стаціонарному лікуванні перебувають 24 особи, ще 46 - на амбулаторному лікуванні в самоізоляції. Станом на 3 квітня одужали троє і померли 4.
Вікова статистика хворих коронавірусом наступна:
0 - 10 років – 5,7 %;
11 – 20 років – 2,8%;
21 – 30 років – 7,1%;
31 - 40 років – 22,8%;
41 – 50 років – 31,4 %;
51 – 60 років – 24,2%;
61-70 років – 1,4%;
понад 70 років – 4,3%.
Також у області з підозрою на наявність вірусної інфекції перевіряють 308 осіб, із них найбільше у Києво-Святошинському (61) та в Обухівському (49) районах.
Нагадаємо, станом на 3 квітня у Києві виявили 28 осіб нових випадків захворювання, ще двоє людей померло. Загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у столиці становить 189 осіб.
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