Коронавірус в Києві: число хворих зросло, серед них - двоє неповнолітніх

За минулу добу кількість хворих коронавірусом киян збільшилась на 28 осіб, ще двоє людей померло. Таким чином загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 станом на 3 квітня становить 189 осіб

Фото: ocemdmk.dn.ua

За минулу добу кількість хворих коронавірусом киян збільшилась на 28 осіб, ще двоє людей померло. Таким чином загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 станом на 3 квітня становить 189 осіб

Як передає RegioNews, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції.

За його словами, загальна кількість летальних випадків становить три.

Серед нових інфікованих - 17 чоловіків віком від 16 до 70 років, та 11 жінок - від 17 до 69 років. Двоє жінок віком 56 та 69 років померли.

Щодо хворих неповнолітніх - то це 16-літній хлопець та 17-річна дівчина.

Як зазначив мер, 13 хворих госпіталізовані, інші перебувають на самоізоляції, лікуються вдома під контролем лікарів.

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Нагадаємо, 2 квітня в Києві 161 особа мала підтверджений діагноз захворювання на COVID-19, один з них - летальний. За минулу добу зареєстровали 29 нових випадків захворювання.

Станом на 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.