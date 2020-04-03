У Дніпропетровській області від COVID-19 одужала хвора: що відомо
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на інформацію Дніпропетровської ОДА.
3 квітня стало відомо, що коронавірус лабораторно підтвердили у 44-річної мешканки Кривого Рогу та 36-річної жінки з Новомосковська. У мерії Кривого Рогу повідомляють про те, що жінка - родичка першої інфікованої криворожанки. Нагадаємо, що це - 61-річна жінка, котра їздила до Києва провідувати доньку. Там захворіла на типову пневмонію. Вже нездоровою повернулася до Кривого Рогу, де її 25 березня госпіталізували. Опісля до інфекційно лікарні потрапив і її 63-річний чоловік. Наразі пацієнтка вже одужує. Загалом в інфекційній лікарні з діагнозом COVID-19 знаходяться 4 жителя Кривого Рогу та один чоловік із Нікополя.
Загалом у Дніпропетровській області лабораторно підтвердили вже 12 випадків коронавірусу.
Тим часом департамент Дніпровської міськради повідомив про те, що у Дніпрі одужала 34-річна жінка з діагнозом "коронавірусна інфекція”. 13 березня жінка разом із 36-річним чоловіком повернулася з подорожі в Париж. Вдома відчула себе зле. Медики госпіталізували хвору до Дніпровської міськлікарні №21.
3 березня також стало відомо про те, що об 11:40 у клінічну лікарню 21 міста Дніпро госпіталізували ще одну жінку з підтвердженим діагнозом "атипова пневмонія”. Таким чином, у Дніпрі вже діагностовано та підтверджено 6 випадків коронавірусу. Ще 9 людям повідомили про підозру на інфікування.
Нагадаємо, що станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.
Як інформували RegioNews раніше, очільник Дніпровської міської ради Борис Філатов заявив про те, що на території міських кладовищ вже викопали 600 могил для поховання загиблих від COVID-19.
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