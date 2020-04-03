На Киевщине зафиксировано 70 больных коронавирусом, из них 4 детей

По состоянию на пятницу, 3 апреля в Киевской области насчитывается 70 официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19

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По состоянию на пятницу, 3 апреля в Киевской области насчитывается 70 официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации, передает RegioNews.

Так, согласно данным Центра общественного здоровья, коронавирусную инфекцию обнаружили в 4 детей, 3 из поселка Козин и 1 из села Лесники.

Больше всего больных зафиксировано в Обуховском районе, коронавирус обнаружили в 27 человек.

Еще 14 случаев зафиксировали в Киево-Святошинском районе, 6 - в Борисполе и по 3 - в городах Белая Церковь, Бровары и Буча.

По два случая коронавируса обнаружили в Ирпене, Вышгороде и селе Рославичи.

Также по 1 случаю зафиксировали в селе Гнедин (Бориспольский район), поселке Ворзель, городе Гостомель, селе Фурсы Белоцерковского района, селе Зазимье Броварского района, поселке Ставище, а также в селах Мостыще и Масловка.

Отмечается, что на стационарном лечении находятся 24 человека, еще 46 - на амбулаторном лечении в самоизоляции. По состоянию на 3 апреля выздоровели трое и умерли 4.

Возрастная статистика больных коронавирусом следующая:

0 - 10 лет - 5,7%;

11 - 20 лет - 2,8%;

21 - 30 лет - 7,1%;

31 - 40 лет - 22,8%;

41 - 50 лет - 31,4%;

51 - 60 лет - 24,2%;

61-70 лет - 1,4%;

70 лет - 4,3%.

Также в области с подозрением на наличие вирусной инфекции проверяют 308 человек, из них больше всего в Киево-Святошинском (61) и в Обуховском (49) районах.

Напомним, по состоянию на 3 апреля в Киеве обнаружили 28 человек новых случаев заболевания, еще два человека умерли. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в столице составляет 189 человек.

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