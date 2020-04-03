На Киевщине зафиксировано 70 больных коронавирусом, из них 4 детей
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации, передает RegioNews.
Так, согласно данным Центра общественного здоровья, коронавирусную инфекцию обнаружили в 4 детей, 3 из поселка Козин и 1 из села Лесники.
Больше всего больных зафиксировано в Обуховском районе, коронавирус обнаружили в 27 человек.
Еще 14 случаев зафиксировали в Киево-Святошинском районе, 6 - в Борисполе и по 3 - в городах Белая Церковь, Бровары и Буча.
По два случая коронавируса обнаружили в Ирпене, Вышгороде и селе Рославичи.
Также по 1 случаю зафиксировали в селе Гнедин (Бориспольский район), поселке Ворзель, городе Гостомель, селе Фурсы Белоцерковского района, селе Зазимье Броварского района, поселке Ставище, а также в селах Мостыще и Масловка.
Отмечается, что на стационарном лечении находятся 24 человека, еще 46 - на амбулаторном лечении в самоизоляции. По состоянию на 3 апреля выздоровели трое и умерли 4.
Возрастная статистика больных коронавирусом следующая:
0 - 10 лет - 5,7%;
11 - 20 лет - 2,8%;
21 - 30 лет - 7,1%;
31 - 40 лет - 22,8%;
41 - 50 лет - 31,4%;
51 - 60 лет - 24,2%;
61-70 лет - 1,4%;
70 лет - 4,3%.
Также в области с подозрением на наличие вирусной инфекции проверяют 308 человек, из них больше всего в Киево-Святошинском (61) и в Обуховском (49) районах.
Напомним, по состоянию на 3 апреля в Киеве обнаружили 28 человек новых случаев заболевания, еще два человека умерли. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в столице составляет 189 человек.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 16:58 03 апреля Повесилась и-за коронавируса: Полтавщиной распространяется новый фейк
- 16:57 03 апреля Ермак возвращался из Минска частным самолетом Пинчука - "Схемы"
- 16:57 03 апреля Ивано-Франковск: у младенца умершей роженицы COVID-19 нет
- 16:35 03 апреля На Прикарпатье умершую в районной больнице женщину проверяют на COVID-19
- 16:29 03 апреля Председателя Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна отстранили от должности еще на два месяца
- 16:26 03 апреля В соседних странах врачи массово увольняются с работы
- 15:44 03 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 10:12 27 марта Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
- 14:00 31 марта Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
- 20:22 31 марта "Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
- 17:30 27 марта Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств