Коронавірус на Донбасі: останні новини

Ватажки донецьких бойовиків оголосили карантин у "ДНР”, у Донецькій області збільшилася кількість COVID-позитивних мешканців, а військовим у зону ООС відправили тести на виявлення коронавірусної інфекції

Фото: Pixabay

Ватажки донецьких бойовиків оголосили карантин у "ДНР”, у Донецькій області збільшилася кількість COVID-позитивних мешканців, а військовим у зону ООС відправили тести на виявлення коронавірусної інфекції

Як намагаються побороти COVID-19 на Донбасі, досліджували RegioNews.

Ватажок проросійських бойовиків на Донеччині Денис Пушилін оголосив, що у "ДНР” оголошуються карантинні заходи для боротьби з коронавірусом. На окупованій території Донецької області вже двоє хворих на атипову пневмонію - молода жінка та її 3-річна дитина, які приїхали у Макіївку із Москви.

Так, усі приїжджі із самопроголошеної "ЛНР” та РФ повинні дотримуватися 14 -денного режиму самоізоляції. Перебувати вдома до 17 квітня мають люди, старші 65-років. Забороняється проводити спортивні, культурні та розважальні заходи. Кафе й точки громадського харчування відтепер працюватимуть лише до 18:00.

Тим часом на підконтрольній Україні території Донецької області зафіксували 8-й випадок інфікування коронавірусом. Голова Донецької ОДА Павло Кириленко на особистій Facebook-сторінці повідомив, що йдеться про 46-річну мешканку Маріуполя. Вона тісно контактували з містянами, у яких уже підтверджений діагноз COVID-19.

У той же час військовим, які виконують свої обов'язки у зоні ООС, надіслали 1000 тестів на перевірку наявності "китайського” вірусу в організмі, повідомляє пресцентр штабу ООС. Військові медики натомість отримали 40 костюмів для індивідуального захисту. Найближчим часом очікують на передачу апаратів штучної вентиляції легенів.

Нагадаємо, що станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

Як повідомляли RegioNews раніше, в окупованій проросійськими бойовиками Макіївці Донецької області COVID-19 інфікувалася дитина.