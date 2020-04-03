Україна отримала ліки від коронавірусу - МОЗ
Як передає RegioNews, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Право на владу".
"Компанія Sanofi передала фізично препарат лише сьогодні (2 квітня, – ред.). У нас вже готовий відповідний розподіл. Передали три тисячі упаковок. 2250 упаковок роз'їдуться по всіх областях. 750 упаковок залишається в Києві для швидкого реагування. Завтра (3 квітня, – ред.)буде підписаний наказ на відповідний договір і це відразу поїде по регіонах", - уточнив він.
За словами міністра, "Плаквеніл" - єдиний препарат, в якому є активна речовина, що безпосередньо впливає на лікування при коронавірусі.
"У нас є домовленості з іншими компаніями на поставку аналогічних засобів. Наступного тижня для лікування 20 тисяч пацієнтів ми отримаємо в Україні. Головне - отримали протокол лікування, який підписаний. Це важливо. Мене запевняли, що немає досліджень і наші лікарі не були нічим озброєні", - додав Степанов.
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Нагадаємо, станом на 2 квітня в Україні виявлено 897 хворих коронавірусом COVID-19.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали жорсткіші заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, чи контактували з інфікованими на коронавірус. 1 квітня уряд запровадив більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України.
2 квітня в Україні почав діяти єдиний державний протокол лікування хворих коронавірусом COVID-19
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