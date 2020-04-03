Украина получила лекарства от коронавируса - Минздрав
Как передает RegioNews, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Право на власть".
"Компания Sanofi передала физически препарат только сегодня (2 апреля, – ред.). У нас уже готов соответствующий раздел. Передали три тысячи упаковок. 2250 упаковок разъедутся по всем областям. 750 упаковок остается в Киеве для быстрого реагирования. Завтра (3 апреля, – ред.) будет подписан приказ на соответствующий договор и это сразу поедет по регионам", - уточнил он.
По словам министра, "Плаквенил" - единственный препарат, в котором есть активное вещество, которое непосредственно влияет на лечение при коронавирусе.
"У нас есть договоренности с другими компаниями на поставку аналогичных средств. На следующей неделе для лечения 20 тысяч пациентов мы получим в Украине. Главное - получили протокол лечения, который подписан. Это важно. Меня уверяли, что нет исследований и наши врачи не были ничем вооружены", - добавил Степанов.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
Напомним, по состоянию на 2 апреля в Украине выявлено 897 больных коронавирусом COVID-19.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования в отношении карантина до 24 апреля на всей территории Украины.
2 апреля в Украине начал действовать единый государственный протокол лечения больных коронавирусом COVID-19.
- 10:22 03 апреля Венедиктова преследует Лероса по указу Ермака - Рябошапка
- 10:19 03 апреля К Пасхе на Буковине ожидают три тысячи больных COVID-19
- 09:57 03 апреля Украина получила лекарства от коронавируса - Минздрав
- 09:39 03 апреля Все "слуги народа" вступились за Лероса
- 09:17 03 апреля С утра боевики выпустили по украинским военным более 20 мин
- 08:55 03 апреля Партнер Коломойского трижды ездил к Ермаку перед голосованием за закон о банках - СМИ
- 19:16 02 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 10:12 27 марта Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
- 20:22 31 марта "Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
- 14:00 31 марта Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
- 17:30 27 марта Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств