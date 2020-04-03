Украина получила лекарства от коронавируса - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины получило три тысячи упаковок препарата "Плаквенил" для лечения инфицированных коронавирусной инфекцией

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Министерство здравоохранения Украины получило три тысячи упаковок препарата "Плаквенил" для лечения инфицированных коронавирусной инфекцией

Как передает RegioNews, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Право на власть".

"Компания Sanofi передала физически препарат только сегодня (2 апреля, – ред.). У нас уже готов соответствующий раздел. Передали три тысячи упаковок. 2250 упаковок разъедутся по всем областям. 750 упаковок остается в Киеве для быстрого реагирования. Завтра (3 апреля, – ред.) будет подписан приказ на соответствующий договор и это сразу поедет по регионам", - уточнил он.

По словам министра, "Плаквенил" - единственный препарат, в котором есть активное вещество, которое непосредственно влияет на лечение при коронавирусе.

"У нас есть договоренности с другими компаниями на поставку аналогичных средств. На следующей неделе для лечения 20 тысяч пациентов мы получим в Украине. Главное - получили протокол лечения, который подписан. Это важно. Меня уверяли, что нет исследований и наши врачи не были ничем вооружены", - добавил Степанов.

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Напомним, по состоянию на 2 апреля в Украине выявлено 897 больных коронавирусом COVID-19.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования в отношении карантина до 24 апреля на всей территории Украины.

2 апреля в Украине начал действовать единый государственный протокол лечения больных коронавирусом COVID-19.