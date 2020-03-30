На Донбасі загинув один український військовий, четверо поранені - штаб
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на штаб Операції об'єднаних сил.
Зокрема, противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поруч з Павлополем окупанти випустили 15 мін з мінометів 82 калібру та вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета.
По позиціях Об’єднаних сил в районі Водяного та двічі поблизу Лебединського ворог застосовував 82-мм міномети, загалом випустивши 22 міни.
Захисників Пісок ворог обстріляв два рази – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
По околицях Невельського окупанти вели вогонь зі снайперської зброї, а неподалік Мар’їнки – зі стрілецької зброї.
Оборонців Авдіївки загарбники обстріляли тричі – з 82-мм міномета та гранатометів різних систем.
"Наші захисники негайно відреагували на ворожі збройні провокації та відкрили прицільний вогонь по позиціях противника", - йдеться у повідомленні.
При цьому у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції військовослужбовців ОС неподалік Новолуганського з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу населеного пункту Хутір Вільний ворог застосував 82-мм міномет, автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю.
По оборонцях Шумів ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Як зазначається, військовослужбовці Збройних Сил України на кожен обстріл дали окупантам гідну відсіч.
Нагадаємо, упродовж доби 29 березня в зоні проведення ООС зафіксовано 13 обстрілів позицій українських військових з боку збройних формувань Російської Федерації.
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