Ситуация на фронте: враг 8 раз обстреливал украинские позиции
Об этом в Facebook сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Известно, что враг стрелял из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, а также гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Украинская армия вела огонь в ответ на обстрелы.
В штабе сообщили, что большинство обстрелов зафиксовно в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Враг обстрелял из 82-мм минометов позиции ВСУ возле поселка Пески, а вблизи Павлополя велись обстрелы с минометов 120-го калибра.
Также дважды были обстреляны защитники Авдеевки. Неспокойно было в районе Богдановки и Старогнатовки.
"На все обстрелы украинские военнослужащие давали жесткий ответ из имеющегося вооружения, заставляя оккупантов прекратить любые активные действия", - говорится в сообщении.
Напомним, в течение прошлой враг 14 раз нарушил режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения и один - боевое поражения.
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