Ситуация на фронте: враг 8 раз обстреливал украинские позиции

В течение 2 апреля вооруженные формирования РФ осуществили 8 обстрелов украинских позиций, потерь среди украинских военных нет

Фото: Facebook

В течение 2 апреля вооруженные формирования РФ осуществили 8 обстрелов украинских позиций, потерь среди украинских военных нет

Об этом в Facebook сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Известно, что враг стрелял из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, а также гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Украинская армия вела огонь в ответ на обстрелы.

В штабе сообщили, что большинство обстрелов зафиксовно в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Враг обстрелял из 82-мм минометов позиции ВСУ возле поселка Пески, а вблизи Павлополя велись обстрелы с минометов 120-го калибра.

Также дважды были обстреляны защитники Авдеевки. Неспокойно было в районе Богдановки и Старогнатовки.

"На все обстрелы украинские военнослужащие давали жесткий ответ из имеющегося вооружения, заставляя оккупантов прекратить любые активные действия", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение прошлой враг 14 раз нарушил режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения и один - боевое поражения.