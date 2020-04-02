Бойовики оприлюднили списки тих, кого підготували на обмін
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на "Радіо Свободу".
Зокрема, з боку угруповання "ДНР" список виглядає так:
Алакоз Олександр Федорович 26.07.1991 р.н.;
Гриненко Микола Миколайович 09.06.1998 р.н.;
Ілюхін Микола Вікторович 25.11.1959 р.н.;
Карась Володимир Володимирович 29.06.1968 р.н.;
Костєв Євген Ігорович 05.05.1980 р.н.;
Помеляйко Олександр Володимирович 21.09.1986 р.н.;
Садовський Олександр Петрович 12.05.1976 р.н.;
Шайдов Віктор Анатолійович 27.10.1970 р.н.
З боку угруповання "ЛНР":
Желдак В. А.
Можаєв В. В.
Миронич С. В.
Полозов Н. Н.
Попова А. А.
Русинов С. В.
Сливка И. Д.
Сливка А. Д.
Табачний А. Е.
Штиль А. П.
Яковенко А. А.
Нагадаємо, 31 березня 2020 року голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що обміни утримуваними особами з підтримуваними Росією бойовиками можуть початися за два тижні.
11 березня на засіданні Тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванню ситуації на Донбасі були присутні керівник ОПУ Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак. Сторони досягли домовленостей щодо обміну утримуваними особами, про розведення сил і засобів, одночасному відкритті КПВВ в н.п. Золоте і Щастя, а також запровадження Консультативної ради.
При цьому в "ДНР" заявили про домовленість прямих переговорів з Україною.
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