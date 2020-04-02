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02 квітня 2020, 15:19 8

Бойовики оприлюднили списки тих, кого підготували на обмін

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02 квітня 2020, 15:19 8
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Так звані "уповноважені з прав людини Л/ДНР" Дарья Морозова та Ольга Кобцева озвучили список осіб, яких підконтрольні Росії формування можуть передати Україні на обмін
Фото: rubryka.com
Так звані "уповноважені з прав людини Л/ДНР" Дарья Морозова та Ольга Кобцева озвучили список осіб, яких підконтрольні Росії формування можуть передати Україні на обмін

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на "Радіо Свободу".

Зокрема, з боку угруповання "ДНР" список виглядає так:

Алакоз Олександр Федорович 26.07.1991 р.н.;
Гриненко Микола Миколайович 09.06.1998 р.н.;
Ілюхін Микола Вікторович 25.11.1959 р.н.;
Карась Володимир Володимирович 29.06.1968 р.н.;
Костєв Євген Ігорович 05.05.1980 р.н.;
Помеляйко Олександр Володимирович 21.09.1986 р.н.;
Садовський Олександр Петрович 12.05.1976 р.н.;
Шайдов Віктор Анатолійович 27.10.1970 р.н.

З боку угруповання "ЛНР":

Желдак В. А.
Можаєв В. В.
Миронич С. В.
Полозов Н. Н.
Попова А. А.
Русинов С. В.
Сливка И. Д.
Сливка А. Д.
Табачний А. Е.
Штиль А. П.
Яковенко А. А.

Нагадаємо, 31 березня 2020 року голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що обміни утримуваними особами з підтримуваними Росією бойовиками можуть початися за два тижні.

11 березня на засіданні Тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванню ситуації на Донбасі були присутні керівник ОПУ Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак. Сторони досягли домовленостей щодо обміну утримуваними особами, про розведення сил і засобів, одночасному відкритті КПВВ в н.п. Золоте і Щастя, а також запровадження Консультативної ради.

При цьому в "ДНР" заявили про домовленість прямих переговорів з Україною.


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