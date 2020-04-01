Кабмін назвав умови примусового обстеження на коронавірус
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на постанову Кабміну.
Зокрема, Кабмін постановив, що заклади охорони здоров’я мають право здійснювати:
- обов’язкове медичне обстеження осіб, які мали контакт із хворими на гостру респіраторну хворобу COVID-19 або мають її симптоми, якщо такі особи відмовляються від медичного обстеження в добровільному порядку;
- обов’язкову госпіталізацію, призначати карантин (самоізоляцію) хворим на COVID-19 або тим, хто має симптоми COVID-19, якщо такі особи відмовляються від госпіталізації або карантину (самоізоляції) в добровільному порядку;
- обов’язкову госпіталізацію дітей осіб, визнаних в установленому порядку недієздатними, що проживають спільно із законними представниками, яких було госпіталізовано у зв’язку з захворюванням на COVID-19, у разі неможливості їх тимчасового влаштування в сім’ї родичів, знайомих;
- направлення вищезгаданих осіб на обов’язкове медичне обстеження та/або госпіталізацію, а також карантин (самоізоляцію) здійснюється закладами охорони здоров’я та фізичними особами - підприємцями, які забезпечують надання первинної медичної допомоги в установленому порядку;
- особи, яким призначено карантин (самоізоляцію), зобов’язані неухильно виконувати рекомендації лікарів;
- Нацполіція за письмовим клопотанням закладів охорони здоров’я здійснює супроводження транспортних засобів у випадках, передбачених законом, а також супроводження аварійно-рятувальної та іншої спецтехніки під час доставлення вищезазначених осіб для обов’язкового обстеження та госпіталізації;
- обов’язкова госпіталізація припиняється відповідно до рекомендацій щодо надання медичної допомоги, затверджених МОЗ, закладом охорони здоров’я, в якому перебуває хворий на COVID-19;
- поліція та Нацгвардія забезпечують охорону публічної (громадської) безпеки та порядку на прилеглій території до об’єктів, на яких здійснюються заходи з обов’язкового обстеження, госпіталізації та перебування вищезазначених осіб.
Водночас МОЗ уряд доручив до 1 квітня 2020 р. розробити та затвердити:
- порядок обов’язкової госпіталізації осіб, яким встановлено діагноз (або підозру) COVID-19 і які ухиляються від лікування, обстеження та перебування на карантині (самоізоляції) в добровільному порядку;
- порядок обов’язкової самоізоляції осіб, яким встановлено діагноз (або підозру) COVID-19, та контактних осіб
Центральним органам виконавчої влади доручено:
- разом з органами місцевого самоврядування та закладами охорони здоров’я надавати спеціалізовані санітарні транспортні засоби для перевезення вищезазначених осіб до закладів охорони здоров’я;
- разом з органами місцевого самоврядування забезпечити соціальний супровід осіб, які перебувають на карантині (самоізоляції), особливо вразливих категорій громадян.
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Нагадаємо, станом на 1 квітня в Україні зафіксували 669 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали жорсткіші заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, чи контактували з інфікованими на коронавірус. 1 квітня уряд запровадив більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України.
25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію, а у МОЗ України створили штаб з протидії поширенню коронавірусу.
1 квітня на нараді у президента розглядали можливість введення додаткових, більш жорстких карантинних заходів. Зокрема, мова йшла про режим "усі в масках" з 6 по 24 квітня і обмеження кількості людей при знаходженні на вулиці.
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