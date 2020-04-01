Кабмин назвал условия принудительного обследования на коронавирус

Правительство Украины обнародовало условия принудительного обследования на коронавирус и принудительной госпитализации

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Правительство Украины обнародовало условия принудительного обследования на коронавирус и принудительной госпитализации

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на постановление Кабмина.

В частности, Кабмин постановил, что учреждения здравоохранения имеют право осуществлять:

- обязательное медицинское обследование лиц, имевших контакт с больными острой респираторной болезни COVID-19 или имеющие ее симптомы, если такие лица отказываются от медицинского обследования в добровольном порядке;

- обязательную госпитализацию, назначать карантин (самоизоляцию) больным COVID-19 или тем, кто имеет симптомы COVID-19, если такие лица отказываются от госпитализации или карантина (самоизоляции) в добровольном порядке;

- обязательную госпитализацию детей лиц, признанных в установленном порядке недееспособными, проживающих совместно с законными представителями, которых были госпитализированы в связи с заболеванием COVID-19, в случае невозможности их временного устройства в семьи родственников, знакомых;

- направление вышеуказанных лиц на обязательное медицинское обследование и/или госпитализацию, а также карантин (самоизоляцию) осуществляется учреждениями здравоохранения и физическими лицами - предпринимателями, которые обеспечивают оказание первичной медицинской помощи в установленном порядке;

- лица, которым назначен карантин (самоизоляция), обязаны неукоснительно выполнять рекомендации врачей;

- Нацполиция по письменному ходатайству учреждений здравоохранения осуществляет сопровождение транспортных средств в случаях, предусмотренных законом, а также сопровождение аварийно-спасательной и другой спецтехники во время доставки вышеуказанных лиц для обязательного обследования и госпитализации;

- обязательная госпитализация прекращается в соответствии с рекомендациями по оказанию медицинской помощи, утвержденных Минздравом, учреждением здравоохранения, в котором находится больной COVID-19;

- полиция и Нацгвардия обеспечивают охрану публичной (общественной) безопасности и порядка на прилегающей территории к объектам, на которых осуществляются мероприятия по обязательному обследованию, госпитализации и пребыванию вышеуказанных лиц.

В то же время Минздраву правительство поручило до 1 апреля 2020 г. разработать и утвердить:

- порядок обязательной госпитализации лиц, которым установлен диагноз (или подозрение) COVID-19 и которые уклоняются от лечения, обследования и пребывания на карантине (самоизоляции) в добровольном порядке;

- порядок обязательной самоизоляции лиц, которым установлен диагноз (или подозрение) COVID-19, и контактных лиц.

Центральным органам исполнительной власти поручено:

- вместе с органами местного самоуправления и учреждениями здравоохранения предоставлять специализированные санитарные транспортные средства для перевозки вышеуказанных лиц до учреждений здравоохранения;

- вместе с органами местного самоуправления обеспечить социальное сопровождение лиц, находящихся на карантине (самоизоляции), особенно уязвимых категорий граждан.

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Напомним, по состоянию на 1 апреля в Украине зафиксировали 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования в отношении карантина до 24 апреля на всей территории Украины.

25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию, а в Минздраве Украины создали штаб по противодействию распространению коронавируса.

1 апреля на совещании у президента рассматривали возможность введения дополнительных, более жестких карантинных мероприятий. В частности, речь шла о режим "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничении количества людей при нахождении на улице.