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Олександра Василенко
журналіст
01 квітня 2020, 12:27 12

COVID-19 дістався "ДНР": що відомо

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01 квітня 2020, 12:27 12
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1 квітня коронавірус виявили у жінки, яка мешкає в окупованій проросійськими бойовиками Макіївці Донецької області
1 квітня коронавірус виявили у жінки, яка мешкає в окупованій проросійськими бойовиками Макіївці Донецької області

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на інформацію "Східної правозахисної групи” у Telegram.

Зараз хвора перебуває в інфекційному відділенні однієї із лікарень Макіївки. До лікарів звернулася зі скаргами на біль у горлі, головний біль, підвищену температуру. Попередньо медики діагностували у неї ГРВІ, Але лабораторні аналізи підтвердили наявність в організмі COVID-19.

Це - перший підтверджений випадок інфікування коронавірусом на окупованій території Донецької області. Раніше в Горлівці містяни говорили про нібито COVID-позитивну жінку, яку шпиталізували до міської лікарні №3. У соц­мережах донеччани активно обговорюють новину, що кілька днів тому медики забрали з вулиці чоловіка з високою температурою. Його наречена недавно повернулася з Китаю. Але підтвердження у правозахисників ці факти не знайшли.

Тим часом, 29 березня стало відомо, що ﻿в окупованому Луганську госпіталізували жителя Слов'яносербського району, у якого тест на коронавірус дав позитивний результат.

Як інформували RegioNews раніше, на тимчасово окупованій проросійськими військовими та місцевими бойовиками території Донецької області у 131 людини взяли тестові проби на наявність коронавірусу в організмі.

Автор(и) статті: Олександра Василенко

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