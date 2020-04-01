Курс валют: гривня зміцнює позиції

Станом на ранок 1 квітня в Україні гривня виросла на 43 копійки, євро - на 71

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Станом на ранок 1 квітня в Україні гривня виросла на 43 копійки, євро - на 71

Про це повідомляється на сайті Національного банку України, передає RegioNews.

Відомо, що долар зріс до 27,6289 гривні, тоді як минулої доби його курс був 28,0615 гривні.

Курс євро, згідно із даними регулятора, становить 30,2564 грн.

Нагадаємо, МВФ готовий збільшити розмір допомоги Україні з $5,5 млрд до $8 млрд, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкт про неповернення Приватбанку його колишнім власникам, або так званий "антиколомойський закон".

Раніше повідомлялося, що в парламенті зареєстрували урядовий законопроєкт про неповернення Приватбанку колишнім власникам №3260.

Також Нацбанк повідомив про нестачу готівкових доларів і євро в банках.