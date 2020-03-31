3500 гривень за 14 днів: що й які умови чекають українців на обсервації
Як передає RegioNews із посилання на пресслужбу Офісу президента, про це заявив Володимир Зеленський на щоденній селекторній нараді з представниками уряду та державних відомств, які залучені до запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.
"Усі пункти мають бути перевірені, там повинні бути необхідні умови для ізоляції й обов’язково – для комфортного проживання", – наголосив він.
За словами секретаря Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирила Тимошенка, в ці об’єкти – готелі та санаторії – вже направлені окуляри, костюми та маски, які захистять прибулих гостей.
Також на нараді обговорили процедуру ротації людей, які прибувають на обсервацію. "Було вирішено, що їм робитимуть ПЛР-тести на п’ятий-шостий день після вильоту. За умови негативного результату, тобто відсутності інфікування коронавірусом, людей відправлятимуть на самоізоляцію додому", - йдеться у повідомленні.
Крім того було порушено питання захищеності медиків від інфікування, а також надання їм гарантій роботи та відповідної оплати.
"Нам немає коли чекати, медики вже працюють на передовій, і оплата їхньої праці має бути відповідною вже зараз, а не через тиждень чи через місяць", – зазначив Зеленський.
У свою чергу прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що збільшення оплати праці медиків, як і індексація пенсій, почнеться з квітня.
Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко зазначив, що пасажиропотік знизився вдвічі, і черг на кордоні вже немає.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив, що в умовах карантину зменшилася кількість злочинів та дорожньо-транспортних пригод.
У свою чергу Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації повідомило, що Міністерство культури, молоді та спорту України спільно з Держтуризмом вживають заходи щодо підготовки баз розміщення громадян України, які зараз повертаються з-за кордону, для обсервації з 03.04.2020 року на наступних умовах та за наступними варіантами:
– стандартне поселення 1–місне;
– покращене поселення 1–місне;
– VIP-поселення 1–місне;
– доплата за 1–місне додаткове місце (для сімейних пар);
– доплата за дітей 3– чи 4– місне поселення.
Зазначається, що вартість проживання має включати:
– послуги трансферу від кордону до готелю;
– забезпечення персоналу захисними костюмами, масками тощо;
– проведення дезінфекційних заходів під час обсервації та після закінчення обсервації.
Також визначені умови поселення:
1. Тривалість поселення – 14 днів;
2. Орієнтовна вартість проживання – 3000-3500 грн за 14 діб;
3. Одномісне поселення для тих, хто повертається індивідуально та 2–4 місні номери для сімейних пар чи сімей з дітьми;
4. Індивідуальний санвузол у номері (бажано);
5. Можливість забезпечення харчування в ланчбоксах та з одноразовим посудом – доставка в номер (вартість 3-разового харчування від 100 грн для економ варіанту та можливість вибору декількох варіантів);
6. Згода персоналу на роботу в індивідуальному захисті.
За даними управління, громадяни України (до перетину кордону) мають оплатити послуги проживання через туристичних операторів.
Правила роботи готелю під час обсервації та правила поведінки осіб, які перебувають в обсервації, будуть надані МОЗ, а охорону приміщень та контроль за дотриманням відповідних правил забезпечуватимуться МВС та Нацполіцією.
Через це Управління туризму та промоцій КМДА звернулося до керівників готелів з проханням невідкладно розглянути вищевказане питання та до 15:00 31.03.2020 року, в разі прийняття позитивного рішення, внести свій заклад в спеціальну форму.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).
Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, влада Києва облаштувала дві бази для перебування киян на обсервації, де є все необхідне для тимчасового проживання.
Станом на 31 березня в Україні за результатами досліджень підтверджено 549 випадків COVID-19, 13 летальних, 8 чоловік вже одужали, з них двоє дітей. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.
25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію. 26 березня у МОЗ України створили штаб з протидії поширенню коронавірусу.
31 березня МОЗ оновив алгоритми надання стаціонарного лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією
- 15:40 31 березня Івано-Франківськ: померла породілля з підозрою на COVID-19
- 15:37 31 березня Справа Кожари: на одязі дружини знайшли сліди пострілу – ЗМІ
- 15:35 31 березня У порт Миколаєва зайде судно, на якому від COVID-19 помер капітан
- 15:25 31 березня Фейки про коронавірус: які, хто розповсюджує та як карають
- 15:10 31 березня На Тернопільщині лікарі заявляють про неготовність медицини боротися з COVID-19
- 15:10 31 березня Карантин в Україні триватиме мінімум 2 місяці - Аваков
- 14:58 31 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:09 31 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 10:00 26 березня Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
- 10:12 27 березня Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
- 14:00 25 березня Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
- 17:30 27 березня Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів