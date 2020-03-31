3500 гривень за 14 днів: що й які умови чекають українців на обсервації

В Україні вже готовий 61 заклад для обсервації наших громадян, які прибувають з-за кордону

Фото: president.gov.ua

В Україні вже готовий 61 заклад для обсервації наших громадян, які прибувають з-за кордону

Як передає RegioNews із посилання на пресслужбу Офісу президента, про це заявив Володимир Зеленський на щоденній селекторній нараді з представниками уряду та державних відомств, які залучені до запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

"Усі пункти мають бути перевірені, там повинні бути необхідні умови для ізоляції й обов’язково – для комфортного проживання", – наголосив він.

За словами секретаря Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирила Тимошенка, в ці об’єкти – готелі та санаторії – вже направлені окуляри, костюми та маски, які захистять прибулих гостей.

Також на нараді обговорили процедуру ротації людей, які прибувають на обсервацію. "Було вирішено, що їм робитимуть ПЛР-тести на п’ятий-шостий день після вильоту. За умови негативного результату, тобто відсутності інфікування коронавірусом, людей відправлятимуть на самоізоляцію додому", - йдеться у повідомленні.

Крім того було порушено питання захищеності медиків від інфікування, а також надання їм гарантій роботи та відповідної оплати.

"Нам немає коли чекати, медики вже працюють на передовій, і оплата їхньої праці має бути відповідною вже зараз, а не через тиждень чи через місяць", – зазначив Зеленський.

У свою чергу прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що збільшення оплати праці медиків, як і індексація пенсій, почнеться з квітня.

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко зазначив, що пасажиропотік знизився вдвічі, і черг на кордоні вже немає.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив, що в умовах карантину зменшилася кількість злочинів та дорожньо-транспортних пригод.

У свою чергу Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації повідомило, що Міністерство культури, молоді та спорту України спільно з Держтуризмом вживають заходи щодо підготовки баз розміщення громадян України, які зараз повертаються з-за кордону, для обсервації з 03.04.2020 року на наступних умовах та за наступними варіантами:

– стандартне поселення 1–місне;

– покращене поселення 1–місне;

– VIP-поселення 1–місне;

– доплата за 1–місне додаткове місце (для сімейних пар);

– доплата за дітей 3– чи 4– місне поселення.

Зазначається, що вартість проживання має включати:

– послуги трансферу від кордону до готелю;

– забезпечення персоналу захисними костюмами, масками тощо;

– проведення дезінфекційних заходів під час обсервації та після закінчення обсервації.

Також визначені умови поселення:

1. Тривалість поселення – 14 днів;

2. Орієнтовна вартість проживання – 3000-3500 грн за 14 діб;

3. Одномісне поселення для тих, хто повертається індивідуально та 2–4 місні номери для сімейних пар чи сімей з дітьми;

4. Індивідуальний санвузол у номері (бажано);

5. Можливість забезпечення харчування в ланчбоксах та з одноразовим посудом – доставка в номер (вартість 3-разового харчування від 100 грн для економ варіанту та можливість вибору декількох варіантів);

6. Згода персоналу на роботу в індивідуальному захисті.

За даними управління, громадяни України (до перетину кордону) мають оплатити послуги проживання через туристичних операторів.

Правила роботи готелю під час обсервації та правила поведінки осіб, які перебувають в обсервації, будуть надані МОЗ, а охорону приміщень та контроль за дотриманням відповідних правил забезпечуватимуться МВС та Нацполіцією.

Через це Управління туризму та промоцій КМДА звернулося до керівників готелів з проханням невідкладно розглянути вищевказане питання та до 15:00 31.03.2020 року, в разі прийняття позитивного рішення, внести свій заклад в спеціальну форму.

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Нагадаємо, влада Києва облаштувала дві бази для перебування киян на обсервації, де є все необхідне для тимчасового проживання.

Станом на 31 березня в Україні за результатами досліджень підтверджено 549 випадків COVID-19, 13 летальних, 8 чоловік вже одужали, з них двоє дітей. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.

25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію. 26 березня у МОЗ України створили штаб з протидії поширенню коронавірусу.

31 березня МОЗ оновив алгоритми надання стаціонарного лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією