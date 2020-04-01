Курс валют: гривна укрепляет позиции
По состоянию на утро 1 апреля в Украине гривна выросла на 43 копейки, евро - на 71
По состоянию на утро 1 апреля в Украине гривна выросла на 43 копейки, евро - на 71
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины, передает RegioNews.
Известно, что доллар вырос до 27,6289 гривны, тогда как прошедшие сутки его курс был 28,0615 гривны.
Курс евро, по данным регулятора, составляет 30,2564 грн.
Напомним, МВФ готов увеличить размер помощи Украине со $5,5 млрд до $8 млрд, если Верховная Рада проголосует за законопроект о невозвращении Приватбанка его бывшим владельцам, или так называемый "антиколомойський закон".
Ранее сообщалось, что в парламенте зарегистрировали правительственный законопроект о невозвращении Приватбанка бывшим владельцам №3260.
Также Нацбанк сообщил о недостатке наличных долларов и евро в банках.
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