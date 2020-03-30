Епідемія коронавірусу в Україні найближчим часом не піде на спад: її пік очікують у другій половині квітня

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Епідемія коронавірусу в Україні найближчим часом не піде на спад: її пік очікують у другій половині квітня

Про це інформують RegioNews із посиланням на "Обозреватель”.

Найбільше хворих на COVID-19 очікують у 20-х числах квітня, поділився прогнозом лікар-інфекціоніст, екс-директор Центру здоров’я Володимир Курпіта. Такі висновки він зробив, проаналізувавши динаміку епідемії в Італії, Китаї та Іспанії.

"Якщо в Китаї перші випадки захворювання з’явилися на початку грудня, а офіційно про них заявили наприкінці грудня, то пік захворювання там випав на 8 лютого. Тобто через два місяці. Якщо взяти до уваги, що в Україну інфекцію ввезли на початку березня, пік можемо очікувати десь у 20-х числа квітня”, - зазначив Курпіта.

Додає, що упродовж наступних трьох місяців на коронавірус перехворіє до 5% світового населення. А восени 2020 року слід очікувати другу хвилю пандемії коронавірусу.

Тим часом спеціалісти Всесвітньої організації охорони здоров'я говорять про те, що від коронавірусу помре 3,4% людей з підтвердженим діагнозом.

Американський епідеміолог Джастін Лесслер в інтерв'ю The Washington Post зазначив, що пандемія COVID-19 розтягнеться на 6-12 місяців. За найгіршими прогнозами триватиме кілька років. За цей час вірус не зникне. але люди, що перехворіли, набудуть імунітет. Також висока ймовірність того, що науковцям вдасться розробити та впровадити у серійне виробництво вакцину проти "китайського” грипу.

Професор медицини в університеті Східної Англії Пол Хантер в розмові з журналістами The Guardian прогнозує, що наприкінці червня коронавірус зменшить свою активність. Але в листопаді цього року слід очікувати нових спалахів.

Своє бачення ситуації найближчим часом висловив і президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до українців 29 березня. Очільник держави розповів про три сценарії. У першому випадку слід очікувати від 3 до 5% одночасно інфікованих. Це ті обсяги, з якими здатні впоратися українські медики. Другий сценарій передбачає, що на лікарняних ліжках із підтвердженим діагнозом "атипова пневмонія” опиняться 25% українців. У третьому випадку COVID-19 інфікується половина населення країни. Це означатиме колапс для вітчизняної медицини.

Як писали RegioNews раніше, у столиці станом на 30 березня зафіксовано 102 випадки захворювання коронавірусом, упродовж доби виявлено ще 20 підтверджених випадків.