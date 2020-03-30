Спадкоємець британської корони вилікувався від коронавірусної інфекції

71-річний принц Чарльз, у якого раніше діагностували наявність коронавірусу, повністю одужав

Фото: flickr

71-річний принц Чарльз, у якого раніше діагностували наявність коронавірусу, повністю одужав

Про це повідомляє видання "Reuters", передає RegioNews.

Повідомляється, що 25 березня він пройшов тестування і результат показав наявність вірусу, а також проявлялись легкі симптоми.

Принц Чарльз сім днів перебував у самоізоляції у своєму будинку Бірхалл у Шотландії, де продовжував працювати.

Його дружина, герцогиня Корнуольська Камілла також здала тест, у неї результат виявився негативним, однак вона також самоізолювалась.

Офіційний представник принца заявив, що він здоровий і дотримується обмежень. Чарльз буде займатися фізичними вправами відповідно до урядових та медичних вказівок.

"Кларенс Хаус сьогодні підтвердив, що порадившись зі своїм лікарем, принц Уельський зараз вийшов із самоізоляції", - сказав речник.

Раніше Букінгемський палац заявив, що Королева востаннє бачила свого сина, спадкоємця престолу, 12 березня, і він був "у здоровому стані".

Нагадаємо, як повідомляли близькі до британського двору джерела, 71-річний принц Чарльз заразився коронавірусною інфекцією. Він знаходився в групі ризику, але почував себе добре.

27 березня стало відомо, що у прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона також виявили коронавірусну інфекцію. У нього легкі симптоми, і він буде самоізольований на Даунінг-стріт, де розташована резиденція прем'єр-міністра.