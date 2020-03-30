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Александра Василенко
журналист
30 марта 2020, 18:43 20

Коронавирус в Украине: появился тревожный прогноз

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30 марта 2020, 18:43 20
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Эпидемия коронавируса в Украине в ближайшее время не пойдет на спад, ее пик ожидают во второй половине апреля
Фото: Pixabay
Эпидемия коронавируса в Украине в ближайшее время не пойдет на спад, ее пик ожидают во второй половине апреля

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на "Обозреватель”.

Больше всего больных COVID-19 ожидают в 20-х числах апреля, поделился прогнозом врач-инфекционист, экс-директор Центра здоровья Владимир Курпита. Такие выводы он сделал, проанализировав динамику эпидемии в Италии, Китае и Испании.

"Если в Китае первые случаи заболевания появились в начале декабря, а официально о них заявили в конце декабря, то пик заболевания там выпал на 8 февраля. То есть через два месяца. Если принять во внимание, что в Украину инфекцию ввезли в начале марта, пик можем ожидать где-то в 20-х числа апреля”, - отметил Курпита.

Добавляет, что в течение следующих трех месяцев коронавирусом переболеет до 5% мирового населения. А осенью 2020 года следует ожидать вторую волну пандемии коронавируса.

Между тем, специалисты Всемирной организации здравоохранения говорят о том, что от коронавируса умрет 3,4% людей с подтвержденным диагнозом.

Американский эпидемиолог Джастин Лесслер в интервью The Washington Post отметил, что пандемия COVID-19 растянется на 6-12 месяцев. По самым худшим прогнозам продлится несколько лет. За это время вирус не исчезнет, но люди, которые переболели, приобретут иммунитет. Также высока вероятность того, что ученым удастся разработать и внедрить в серийное производство вакцину против "китайского” гриппа.

Профессор медицины в университете Восточной Англии Пол Хантер в разговоре с журналистами The Guardian прогнозирует, что в конце июня коронавирус уменьшит свою активность. Но в ноябре этого года следует ожидать новых вспышек.

Свое видение ситуации в ближайшее время выразил и президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам 29 марта. Глава государства рассказал о трех сценариях. В первом случае следует ожидать от 3 до 5% инфицированных одновременно. Это те объемы, с которыми способны справиться украинские медики. Второй сценарий предполагает, что на больничных койках с подтвержденным диагнозом "атипичная пневмония” окажутся 25% украинцев. В третьем случае COVID-19 инфицируется половина населения страны. Это будет означать коллапс для отечественной медицины.

Как писали RegioNews ранее, в столице по состоянию на 30 марта зафиксировано 102 случая заболевания коронавирусом, в течение суток обнаружено еще 20 подтвержденных случаев.

Автор(ы) статьи: Александра Василенко

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