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Ірина Федоляк
Журналіст
30 березня 2020, 18:19 9

На території лікарень створили тимчасові пункти прийому хворих на COVID-19

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30 березня 2020, 18:19 9
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Станом на 30 березня в усіх областях країни та місті Києві встановлено 217 пунктів
Фото, відео: ДСНС
Станом на 30 березня в усіх областях країни та місті Києві встановлено 217 пунктів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Пункти створені на базі наметів ДСНС на територіях закладів охорони здоров'я першої хвилі.

У пунктах прийому лікарі зможуть проводити первинний огляд людей та приймати рішення щодо подальшої госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

Усі пацієнти з респіраторними симптомами, які звертаються у заклад охорони здоров’я, повинні пройти первинне скринінгове медичне розподілення ще до входу у приймальне відділення.

Це надасть медичним працівникам можливість розподіляти пацієнтів залежно від ступеню важкості та госпіталізувати в лікарні лише тих хворих, які потребують цілодобового медичного спостереження. Така схема сприятиме зниженню ризиків інфікування на території лікарні для інших пацієнтів.

Нагадаємо, в Україні офіційно підтверджено 480 випадків зараження і 11 смертей від коронавіруса.

29 березня від коронавірусної хвороби COVID-19 помер колишній заступник голови Київської ОДА Олег Міщенко, він тиждень боровся за життя.

У народного депутата від "Слуги народу" Володимира Ватраса виявили коронавірус, він знаходиться в лікарні.

Останньою областю, де виявили коронавірус, стала Кіровоградська, там виявили 4 випадки.

Автор(и) статті: Ірина Федоляк

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