На території лікарень створили тимчасові пункти прийому хворих на COVID-19
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Пункти створені на базі наметів ДСНС на територіях закладів охорони здоров'я першої хвилі.
У пунктах прийому лікарі зможуть проводити первинний огляд людей та приймати рішення щодо подальшої госпіталізації пацієнтів з COVID-19.
Усі пацієнти з респіраторними симптомами, які звертаються у заклад охорони здоров’я, повинні пройти первинне скринінгове медичне розподілення ще до входу у приймальне відділення.
Це надасть медичним працівникам можливість розподіляти пацієнтів залежно від ступеню важкості та госпіталізувати в лікарні лише тих хворих, які потребують цілодобового медичного спостереження. Така схема сприятиме зниженню ризиків інфікування на території лікарні для інших пацієнтів.
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