В Україні офіційно повернулися майже 110 тисяч громадян, 27 українців лікуються від COVID-19 за кордоном
В Україну за сприяння дипломатичних установ повернулися 109 тисяч 448 українців після закриття кордонів через пандемію коронавірусу
В Україну за сприяння дипломатичних установ повернулися 109 тисяч 448 українців після закриття кордонів через пандемію коронавірусу
Про це повідомляється в Telegram-каналі Міністерства закордонних справ щодо коронавірусу, пише RegioNews.
За даними МЗС, 109 тисяч 448 громадян вже повернулися в Україну, а на карантині за кордоном перебуває 161 громадянин України: по одному - в Австралії, Азербайджані, Бельгії, Катарі, Китаї, Швейцарії, Чорногорії, Росії, Нідерландах і Молдові, по двоє - в Нігерії і США, троє - в ОАЕ, п'ятеро - в Румунії, семеро - в Німеччині, дев'ять - у В'єтнамі і 107 - в Польщі.
Крім того, 27 українців лікуються від COVID-19 в інших державах: по одному - в Швейцарії, США, Нідерландах, Іспанії та на Сейшелах, по два - в Польщі, ОАЕ і Нігерії, три - в Австрії, по чотири - в Німеччині і Домінікані, п'ять - в Італії.
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- 11:53 28 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
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