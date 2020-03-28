"Закрытую границу" можно пересечь пешком или на машине
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УП.
Как сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко, в настоящее время люди могут пересечь границу автомобилями, а также, если прибывают к границе в пешем порядке (обеспечено их перевозки автобусами).
"На данный очередей нет. Автобусы продолжают курсировать за теми людьми, которые продолжают прибывать (уже не в таком количестве) в пешем порядке".
Демченко сообщил, что после введения ограничений на государственной границе те рейсы, которые вылетели в 00.00 28 марта, чтобы вернуть украинцев, будут приняты в дальнейшем для оформления в Украине.
Также в воскресенье утром ожидается возвращение поезда с гражданами Украины из России.
По словам представителя ГПСУ, за минувшие сутки границу пересекли почти в 4 раза больше украинцев без транспортных средств, чем за предыдущие сутки. Поэтому фиксировались скопления украинский в пунктах пропуска с сопредельными странами.
В 17 часов Украина пошла на беспрецедентный шаг, согласовав его с польской стороной, и рядом с пунктом пропуска Корчева (с украинской стороны - Краковец) открыла пеший переход. До 00.00 часа ночи 28 марта таким образом было оформлено почти 2400 человек.
По данным Государственной пограничной службы, в Украине в пятницу прибыло 37,3 тысячи граждан, что почти вдвое больше, чем в предыдущий день.
Напомним, в соцсетях сообщали, публикуя фото и видео, что на польско-украинской границе вчера образовалась огромная очередь из желающих вернуться в Украину. Люди в очередях без масок и не соблюдают необходимую дисстанцию.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о закрытии государственной границы до конца пятницы, 27 марта. Глава государства напомнил, что две недели назад он призвал граждан срочно вернуться в Украину.
МИД Украины сообщил, что по официальным данным в Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 109 тысяч 448 украинцев после закрытия границ из-за пандемии коронавируса.
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