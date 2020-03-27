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27 березня 2020, 15:27 26

У Житомирській області виявили двох інфікованих і превіряють 6 прихожан церкви

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27 березня 2020, 15:27 26
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У житомирській області лабораторно підтвердили коронавірус у двох чоловіків, які не були за межами держави і заразились в Україні
Фото: flickr
У житомирській області лабораторно підтвердили коронавірус у двох чоловіків, які не були за межами держави і заразились в Україні

Про це в ході брифінгу розповів голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

Зазначається, що хворі мешканці із Бердичева і Малина, вони не були за кордоном, іх помістили до інфекційних відділень лікарень, стан чоловіків стабільний.

Наразі поліція спільно з лікарями встановлюють осіб, із якими вони контактували.

Бунечко додав, що чоловік із Малина перевозив людей, які поверталися в Україну. Хворий із Бердичева також контактував з особами, які повернулись з-за кордону.

Станом на 27 березня відомо, що в Житомирській області перевіряють на наявність коронавірусної інфекції 16-річного хлопця з Черняхова.

Також за даними голови Радомишльської РДА Віктора Пулковського, у 6 парафіян місцевої церкви, які контактували із раніше померлою від вірусу жінкою, експрес-тести показали наявність COVID-19.

Раніше повідомлялось, що у Житомирі виявили людей, з якими контактував чоловік, що возив в Австрію групу туристів і був хворий коронавірусом.


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