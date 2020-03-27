У Житомирській області виявили двох інфікованих і превіряють 6 прихожан церкви

У житомирській області лабораторно підтвердили коронавірус у двох чоловіків, які не були за межами держави і заразились в Україні

Фото: flickr

У житомирській області лабораторно підтвердили коронавірус у двох чоловіків, які не були за межами держави і заразились в Україні

Про це в ході брифінгу розповів голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає RegioNews. Зазначається, що хворі мешканці із Бердичева і Малина, вони не були за кордоном, іх помістили до інфекційних відділень лікарень, стан чоловіків стабільний. Наразі поліція спільно з лікарями встановлюють осіб, із якими вони контактували. Бунечко додав, що чоловік із Малина перевозив людей, які поверталися в Україну. Хворий із Бердичева також контактував з особами, які повернулись з-за кордону. Станом на 27 березня відомо, що в Житомирській області перевіряють на наявність коронавірусної інфекції 16-річного хлопця з Черняхова. Також за даними голови Радомишльської РДА Віктора Пулковського, у 6 парафіян місцевої церкви, які контактували із раніше померлою від вірусу жінкою, експрес-тести показали наявність COVID-19. Раніше повідомлялось, що у Житомирі виявили людей, з якими контактував чоловік, що возив в Австрію групу туристів і був хворий коронавірусом.

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