В Киеве СБУ изъяла поддельные экспресс-тесты
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
Отмечается, что преступники пытались перевезти из Турции фальшивые экспресс-тесты и лекарства от рака в контейнерах с одеждой вне таможенного контроля и без надлежащего температурного режима.
Никаких документов на медицинские препараты и тесты у них не было, их планировали реализовывать через интернет.
Также известно, что продукция хранилась в подвальном помещении в антисанитарных условиях.
Сотрудники СБУ изъяли тестов и лекарств почти на 1 миллион гривен. Правоохранители устанавливают всех причастных к совершению преступления.
Напомним, во Львове задержали пропагандистку, которая распространяла панику и ложную информацию об эпидемии коронавируса.
Генпрокурор Ирина Венедиктова уволила Виктора Трепака, который расследовал дело Екатерины Гандзюк.
- 16:41 27 марта Ивано-Франковск: умерших от коронавируса предлагают хоронить в обработанной хлором ткани
- 16:39 27 марта Штаб ООС закрывает границы Донбасса из-за коронавируса
- 16:35 27 марта В Кропивницком рассказали, как будут бороться с коронавирусом
- 16:21 27 марта Стало известно, сколько киевлян проверили на COVID-19
- 16:14 27 марта В Херсонской ОГА проверяют информацию относительно долгов Новинского
- 16:04 27 марта В Киеве СБУ изъяла поддельные экспресс-тесты
- 14:50 27 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 20 марта "Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
- 10:14 21 марта Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
- 12:00 22 марта Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
- 14:00 20 марта Новый председатель Тернопольской ОГА – инструмент против "Свободы"
- 18:38 20 марта СМИ рассказали, как нардепа Елену Шуляк использовала "строительная мафия"