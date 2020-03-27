В Киеве СБУ изъяла поддельные экспресс-тесты

В столице работники СБУ обнаружили группу лиц, которые завозили в Украину некачественные медикаменты и фальшивые тесты на выявление коронавируса

Фото: СБУ

В столице работники СБУ обнаружили группу лиц, которые завозили в Украину некачественные медикаменты и фальшивые тесты на выявление коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что преступники пытались перевезти из Турции фальшивые экспресс-тесты и лекарства от рака в контейнерах с одеждой вне таможенного контроля и без надлежащего температурного режима.

Никаких документов на медицинские препараты и тесты у них не было, их планировали реализовывать через интернет.

Также известно, что продукция хранилась в подвальном помещении в антисанитарных условиях.

Сотрудники СБУ изъяли тестов и лекарств почти на 1 миллион гривен. Правоохранители устанавливают всех причастных к совершению преступления.

Напомним, во Львове задержали пропагандистку, которая распространяла панику и ложную информацию об эпидемии коронавируса.

Генпрокурор Ирина Венедиктова уволила Виктора Трепака, который расследовал дело Екатерины Гандзюк.