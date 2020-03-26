У Чернівецькій області підтвердили ще п'ять випадків COVID-19
Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає RegioNews.
"Сьогодні офіційно підтверджено ще 5 випадків зараження коронавірусом.", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інфіковані троє дорослих віком до 40 років та двох дітей віком 2 та 11 років.
"Четверо інфікованих повернулися з-за кордону – із Росії, Франції, Румунії, Німеччини, один контактував із недужими на коронавірус в Україні", - повідомив Сергій Осачук.
За його словами, загальна чисельність хворих коронавірусом на Буковині складає 47 осіб.
"У Чернівецькій області сьогодні, 26 березня, від коронавірусу одужали ще 3 буковинців. Це одна дитина та двоє дорослих", - повідомив він.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, станом на ранок 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання коронавірусом у 13 областях і Києві. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.
- 22:18 26 березня В Україні вже 196 випадків коронавірусу - МОЗ
- 21:59 26 березня АМКУ розслідує подорожчання продуктів у Києві
- 21:49 26 березня Відбулося засідання Тристоронньої контактної групи - Зеленський
- 21:20 26 березня МВФ готовий дати Україні $8 млрд в разі прийняття "антиколомойського закону"
- 20:55 26 березня У Чернівецькій області підтвердили ще п'ять випадків COVID-19
- 20:42 26 березня Зеленський закликав голів фракцій прийти в суботу до парламенту
- 18:57 26 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 12:00 22 березня Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида