У Чернівецькій області підтвердили ще п'ять випадків COVID-19

У Чернівецькій області виявили ще 5 випадків захворювання коронавірусом. Таким чином, загальна кількість інфікованих мешканців області досягла 47 осіб

Фото: flickr

У Чернівецькій області виявили ще 5 випадків захворювання коронавірусом. Таким чином, загальна кількість інфікованих мешканців області досягла 47 осіб

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає RegioNews.

"Сьогодні офіційно підтверджено ще 5 випадків зараження коронавірусом.", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інфіковані троє дорослих віком до 40 років та двох дітей віком 2 та 11 років.

"Четверо інфікованих повернулися з-за кордону – із Росії, Франції, Румунії, Німеччини, один контактував із недужими на коронавірус в Україні", - повідомив Сергій Осачук.

За його словами, загальна чисельність хворих коронавірусом на Буковині складає 47 осіб.

"У Чернівецькій області сьогодні, 26 березня, від коронавірусу одужали ще 3 буковинців. Це одна дитина та двоє дорослих", - повідомив він.

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Нагадаємо, станом на ранок 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання коронавірусом у 13 областях і Києві. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.