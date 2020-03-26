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26 марта 2020, 20:55 20

В Черновицкой области подтвердили еще пять случаев COVID-19

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26 марта 2020, 20:55 20
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В Черновицкой области обнаружили еще 5 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее количество инфицированных жителей области достигло 47 человек
Фото: flickr
В Черновицкой области обнаружили еще 5 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее количество инфицированных жителей области достигло 47 человек

Об этом в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает RegioNews.

"Сегодня официально подтверждено еще 5 случаев заражения коронавирусом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инфицированные трое взрослых в возрасте до 40 лет и двух детей 2 и 11 лет.

"Четверо инфицированных вернулись из-за границы - из России, Франции, Румынии, Германии, один контактировал с больными на коронавирус в Украине", - сообщил Сергей Осачук.

По его словам, общая численность больных коронавируса на Буковине составляет 47 человек.

"В Черновицкой области сегодня, 26 марта, от коронавируса выздоровели еще 3 буковинцев. Это один ребенок и двое взрослых", - сообщил он.

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Напомним, по состоянию на утро 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и Киеве. МОЗ из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.


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