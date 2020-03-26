У Чернігівській області через коронавірус жінку можуть притягнути до відповідальності
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцевий ЗМІ "Високий вал”.
Мешканка Ніжина Чернігівської області, яку 18 березня доправили до інфекційного відділення лікарні з підозрою на коронавірусну інфекцію нетверезою, не хвора на COVID-19. Більше того, жінка тепер відповідатиме за трьома статтями АК України.
38-річна жінка переконувала медиків, що коронавірусом інфікувалася у поїздці в Італію. Але правоохоронці з’ясували, що жінка не лише не виїжджала з України, але й не має закордонного паспорту. Протягом тижня жінка лежала в інфекційному відділенні центральної лікарні під цілодобовою охороною правоохоронців. 26 березня її виписали із медзакладу додому.
Тепер її притягнуть до відповідальності за поширення неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення, неправдивий виклик спеціальних служб та появу у громадських місцях у п'яному вигляді.
Тим часом, як писали RegioNews, медсестру пологового будинку у Вінниці госпіталізували до інфекційного відділення Вінницької міської лікарні №1 з коронавірусною інфекцією.
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